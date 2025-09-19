Haberler

Burdur'da Deprem ve KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da Deprem ve KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Valiliği ve AFAD koordinasyonunda, 5,7 büyüklüğündeki deprem senaryosu doğrultusunda tatbikat yapıldı. Ekipler, yıkılan binalardan yaralıları kurtardı ve yangınlara müdahale etti. Tatbikat, Türkiye Afetle Mücadele Planı kapsamında başarıyla tamamlandı.

Burdur'da deprem, yangın ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Burdur Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Menderes Mahallesi olan ve köyler başta olmak üzere, çevre ilçelerden sarsıntının hissedildiği 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkazda kaldığı ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı.

Menderes Mahallesi'nde 2 konutun yıkıldığı, enkaz altında 4 kişinin kalmış olabileceği, 30 evin hasar gördüğü ve 125 kişinin hasarlı olan evlerde ikamet ettiği, yıkılan bir ahır enkazında da hayvanların kaldığı bilgisi alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslarla aldı. O sırada çökme tehlikesi bulunan enkaz alanına girmek isteyen yaralı yakınları, çevik kuvvet ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tatbikat gereği, bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yıkılan binanın enkazında çalışan ekipler tarafından aynı binanın arkasında bulunan müştemilattan ağır ve boğucu kokunun geldiği, içeride vatandaşların olabileceği şüphesi üzerine AFAD Arama Kurtarma KBRN ekibi tarafından müdahale edildi.

Depremde evleri yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bölgelere çadırlar kuruldu. Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıtımına başladı. Haberleşme için bölgeye baz istasyonu kuruldu.

Gerçeğini aratmayan sahnelerin yaşandığı 17 kurum, 23 farklı çalışma grubu, 240'a yakın personelin görev aldığı Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Burdur Saha uzantılı deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, eğitim alabilecek her noktadaki vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Afetlerin olmamasını temenni eden Bilgihan, "Tedbir almakta hem vatandaşın hem bir birey olarak hem de insan olarak da temel bir rasyonel bir insan davranışı. Aynı zamanda yöneticiler olarak da bizlerin sorumluluğu. O yüzden bugünkü tatbikat ilk göreve başladığımız günden itibaren söylediğimiz gibi, her ay bir hedef, her ay bir tatbikat. Mutlak suretle bu konuları canlı tutmak ve hatırlamak noktasındaki farkındalığı yerleştirme hedefimiz." diye konuştu.

Bilgihan, başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta 74 vatandaşın da görev aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandı

Ekrem İmamoğlu'na o davadan kötü haber! İstinaf da onadı
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Silvan Kitabesi' resti: Onu sana vermeyiz

Netanyahu'ya bir kez daha resti çekti: Onu sana vermeyiz
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Böyle baba olmaz olsun: İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız

Salondakilere müjdeyi bizzat verdi: 3 milyar TL'lik kredi sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de doğru cevabın alkışlanmadığı tek soru

Kim Milyoner Olmak İster'de doğru cevabın alkışlanmadığı tek soru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.