Burdur'da Deprem ve KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da deprem, yangın ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Burdur Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Menderes Mahallesi olan ve köyler başta olmak üzere, çevre ilçelerden sarsıntının hissedildiği 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok binanın yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkazda kaldığı ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı.

Menderes Mahallesi'nde 2 konutun yıkıldığı, enkaz altında 4 kişinin kalmış olabileceği, 30 evin hasar gördüğü ve 125 kişinin hasarlı olan evlerde ikamet ettiği, yıkılan bir ahır enkazında da hayvanların kaldığı bilgisi alınması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, enkazdan çıkardıkları yaralıları ambulanslarla aldı. O sırada çökme tehlikesi bulunan enkaz alanına girmek isteyen yaralı yakınları, çevik kuvvet ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tatbikat gereği, bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yıkılan binanın enkazında çalışan ekipler tarafından aynı binanın arkasında bulunan müştemilattan ağır ve boğucu kokunun geldiği, içeride vatandaşların olabileceği şüphesi üzerine AFAD Arama Kurtarma KBRN ekibi tarafından müdahale edildi.

Depremde evleri yıkılan depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için güvenli bölgelere çadırlar kuruldu. Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek dağıtımına başladı. Haberleşme için bölgeye baz istasyonu kuruldu.

Gerçeğini aratmayan sahnelerin yaşandığı 17 kurum, 23 farklı çalışma grubu, 240'a yakın personelin görev aldığı Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Burdur Saha uzantılı deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, eğitim alabilecek her noktadaki vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Afetlerin olmamasını temenni eden Bilgihan, "Tedbir almakta hem vatandaşın hem bir birey olarak hem de insan olarak da temel bir rasyonel bir insan davranışı. Aynı zamanda yöneticiler olarak da bizlerin sorumluluğu. O yüzden bugünkü tatbikat ilk göreve başladığımız günden itibaren söylediğimiz gibi, her ay bir hedef, her ay bir tatbikat. Mutlak suretle bu konuları canlı tutmak ve hatırlamak noktasındaki farkındalığı yerleştirme hedefimiz." diye konuştu.

Bilgihan, başarıyla gerçekleştirilen tatbikatta 74 vatandaşın da görev aldığını kaydetti.