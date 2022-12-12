Burcu'nun balkondan düşerek ölümünde mahkeme yine 13 yıl hapis verdi

ANTALYA'da manken Burcu Çağlayan'ın (22) 12 yıl önce balkondan düşerek ölümüyle ilgili yargılanan sanık İbrahim Tokgöz hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesince bozuldu. 13 yıl 9 ay hapse mahkum edilen ve tutuklama kararı çıkartılan Tokgöz, duruşma salonundan firar etti. Dosyaya bakan Yargıtay'ın sanık hakkında verdiği beraat kararı sonrası yeniden davayı gören istinaf mahkemesi, önceki kararında direndi. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karara bağlanacak.

Antalya'da evli ve 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010 tarihinde, gece iş insanı İbrahim Tokgöz'ün Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinin balkonundan, zemindeki elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl süren soruşturma sonunda İbrahim Tokgöz hakkında 'kasten öldürme', arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açtı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tokgöz ve Ergüç beraat etti. Burcu Çağlayan'ın ailesinin avukatı Ahmet Onaran, istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 2017 yılında görülen temyiz duruşmasında, sanıklardan Ergüç'ün beraat kararı onandı. Tokgöz hakkındaki beraat kararını bozan mahkeme, sanığı ömür boyu hapse mahküm etti. Eylemin olası kastla gerçekleşmiş olması, tahrik hükümleri ve duruşmadaki iyi halini değerlendiren mahkeme, hapis cezasını 13 yıl 9 aya indirdi ve tutuklanmasına hükmetti. Karar sanık İbrahim Tokgöz'ün yüzüne okunduktan sonra, ailesi ve yakınları tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan çıkıp firar etti. Cumhuriyet savcılığı, İbrahim Tokgöz hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, firari sanığın yakalanması için çalışma başlattı.

Ailenin avukatı Ahmet Onaran, Burcu Çağlayan'ın ölümünden sonra yaklaşık 3,5 yıl süren soruşturmanın ardından Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların tutuksuz yargılandığını, sanık Tokgöz'ün mahkemeye hiç gelmediğini anlattı. Onaran, 2016 yılında özel bir oturum açılarak sanık Tokgöz'ün ifadesinin alındığını, 2017 yılında hakkında beraat kararı verildiğini hatırlattı. Karar sonrası temyize giderek duruşmanın Antalya Bölge Adliyesi Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 2017 yılında görüldüğünü aktaran Onaran, "Sanık için 13 yıl 9 ay ceza verildi. Huzurda bulunan sanık hakkında tutuklama kararı verildi. O an oluşturulan ve önceden tertip edildiğini düşündüğümüz kargaşadan yargılanan sanık, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin 5'inci katından bir şekilde kaçtı ve kaçırıldı. Hakkında cinayet davasından kaynaklanan tutuklama kararı olmasına rağmen 2022 yılına kadar emniyet mensupları bu kişiyi bulamadı. 22 Eylül 2022 tarihinde Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanık hakkındaki kararı bozdu. Bugün yapılan duruşmada mahkeme tüm tarafları dinledi. Sanık yine ortada yoktu. Bize göre göstermelik bir sağlık raporuyla mahkemeden kaçırıldı. Mahkeme, kendi kararında direndiğini açıkladı. Biz bu olayın kasten olduğunu hep başından beri iddia ettik. Kasten öldürmeye ilişkin sanığın daha yüksek ceza alması için elimizden gelen hukuki mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.