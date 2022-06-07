Burak Erbay: Devletin Kaynaklarını Çetelere Değil Halkın Yararına Kullanacağız - Haberler

ÖZKAN KARAKAYA

CHP'nin 'Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz' programı kapsamında Ardahan'da bulunan Muğla Milletvekili Burak Erbay ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Hanak Belediyesi tarafından kurulan tekstil fabrikasını ziyaret etti. Burak Erbay, "Hanak Belediye Başkanı'mız çok güzel bir yatırım ortaya koymuş. Kadın ve genç arkadaşlarımız buradan ekmek yiyor. İnşallah millet ittifakı olarak da iktidara geldiğimizde devletin kaynaklarını birtakım çetelere değil gerçekten halkın yararına kullanacağız" dedi.

Burak Erbay ve Mahir Polat, Ardahan'ın Hanak ilçesinde belediye öncülüğünde kurulan tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu ve işçilerle sohbet etti.

"İNSANLAR AÇ GEZİYOR, KARINLARINI DOYURAMIYORLAR"

CHP heyetine tekstil fabrikasını gezdiren Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye genelinde belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm partililerimiz, tüm ülkeye yayıldı. Bu ceberut yönetiminden kurtulmak için hepimiz elbirliği ile çalışıyoruz, bölgemizdeki göçün önüne geçebilmek için. Bu bölgede tarım ve hayvancılık yapılıyor ve şu anda insanlar karnını doyuramıyor. Biz, belediye olarak, bir atılım projesi yaparak, tekstil atölyesi kurma ihtimalimiz var mı diyerek, İstanbul ve büyük kentlerde istişare içinde bulunarak görüşmeler yaptık. Bölgemiz kalkınmada 6. bölge olduğu için bu bölgenin çalışanlarının SSK primlerini ve teşvikler olduğundan dolayı arkadaşlara var olan binamızı tahsis ettik. Elimizden gelen bütün imkanları sağladık. Şu anda 65 tane kardeşimiz burada çalışıyor, evlerine ekmek götürüyor ve sigortaları ödeniyor. Önümüzdeki günlerde bunu daha da büyüteceğiz, bunun için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"DEVLETİN KAYNAKLARINI HALKIN YARARINA KULLANACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yüzden fazla milletvekilinin 52 ilde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu belirten Burak Erbay ise şöyle konuştu:

"Sivil toplum örgütlerini, odaları, siyasi partileri, esnafı ve halkımızı gezerek sorunlarını dinliyor ve Genel Başkanımıza raporla sunuyoruz. Bu kapsamda İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat'la birlikte Ardahan'da ziyaretlerde bulunuyoruz. Göle, Hanak, Çıldır, Damal ve Posof ilçelerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde gördüğümüz, gerçekten esnafımız ve insanlarımız çok mağdur durumdalar. Özellikle bölgemiz, tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Yüksek girdi maliyetleri, yem fiyatlarının geçen yıla göre kat kat artması gerçekten hayvan üreticisini zor durumda bırakmıştır. Peynir ve süt üretiminde zorlanıyor ve hayvanları kesmek zorunda kalıyorlar. Bu, gerçekten de kabul edilebilir bir durum değil. İktidarın yanlış politikaları yüzünden ülkeye büyük bir katma değer sağlayan yerlerimiz mağdur olmuş durumda. Kimse merak etmesin, CHP olarak Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da gördük, şimdi bir örneğini de Hanak'ta gördük. Bizi eleştiriyorlardı, 'CHP geldiğinde yardımlar kesilecek' denmişti. Ancak şu anda bulunduğumuz atölye başlı başına büyük bir projedir. Hanak Belediye Başkanı'mız çok güzel bir yatırım ortaya koymuş. Kadın ve genç arkadaşlarımız buradan ekmek yiyor. İnşallah Millet İttifakı olarak da iktidara geldiğimizde devletin kaynaklarını birtakım çetelere değil gerçekten halkın yararına, üretime kullanarak insanlarımızın mutluluğu ve refahı için kullanacağız."

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ ORTAYA KOYDUK"

Yoksulluğun had safhada olduğunu söyleyen CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ise şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla sorunları dinleyip çarelerini bulmak için buradayız ve alanlardayız. Maalesef ülkenin durumu belli, yoksulluk had safhada ve açlık sınırı şu anda 6 bin lira iken insanları 4 bin lira ücretle çalıştırıyorlar. Emeklilerimiz perişan durumda. 2 bin 500 lira ile yaşanır mı? Yaşanmaz. Hayvancılığın da durumu ortada, bu anlamda bizim Ardahan, Hanak ve Damal belediyemiz, sosyal belediyeciliği hayata geçirdiler. Bu bölgenin en büyük sorunlarından birisi de istihdamdır. Yani işsizlik sorununu nasıl çözeriz, istidama nasıl katkıda bulunuruz diyerek Ardahan Belediyesi 200 kişiye sağladığı tekstil atölyesi ve Hanak Belediyemizin de 65 arkadaşımıza sağladığı iş imkanıyla evlerine ekmek götürüyorlar. Biz CHP olarak, emekçinin emeğini büyük değer sayan bir partiyiz. Yapılacak olan seçimi, hepinizin katkılarıyla ülkemizi yeniden aydınlığa, yeniden özgürlüklere ve yeniden ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Önümüzdeki seçimlerde hepinizin katkılarını bekliyor ve hepinize saygılar sunuyorum."

ANKA / Güncel