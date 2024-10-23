Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, emekli asker ve oğlunun bir polis memuruna saldırması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BİRİ ÇEKİÇLE SALDIRDI, DİĞERİ SİLAH ÇEKTİ

Ekol'de yer alan habere göre; çıkan tartışmada emekli asker elindeki çekiçle polis memuruna saldırdı. Ardından oğlu da belindeki silahı çıkarıp polise doğrulttu. Ancak araya giren polis ekipleri, şüphelinin silahını ateşlemesine izin vermeden baba oğlu etkisiz hale getirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda polise silah çeken emekli askerin oğlunun hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.'nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olay yerinden kareler;