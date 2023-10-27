Bulgaristan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon düzenledi.

Filibe'de bir otelde Türkiye ve Bulgaristan'ın ulusal marşların çalınmasıyla başlayan resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolladığı bayram tebrik mesajının okunması ile devam etti.

Küngerü, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 260 dış temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomasi ağından biri haline gelmesinin gurur verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dış politikamızın ufku, tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlemiş durumdadır. Türk diplomatları Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak vazifesi ve yurtta barış dünyada barış ülküsüyle dünyanın dört bir yanında görevlerini sürdürmektedir."

Filibe'de bulunan Türkiye Başkonsolosluğunun, Cumhuriyet tarihinin ilk dış misyonları arasında yer aldığına işaret eden Küngerü, "Bu durum, en başından itibaren Cumhuriyet idaremizin komşu Bulgaristan'la ilişkilere verdiği önemin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

Küngerü, "Türkiye'de şubatın başında yaşanan acı deprem felaketinden sonra Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasından ilk arama-kurtarma ekibi gönderen ülke Bulgaristan oldu." dedi.

Korhan Küngerü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Filibe Başkonsolosluğunun düzenlediği kültürel ve diğer etkinlikleri yıl sonuna dek sürdüreceklerini duyurdu.

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı konserle devam eden resepsiyona, Bulgaristan'ın 10. bölgesinden milletvekilleri, rektörler, yerel idare üyeleri, siyasi partiler, ekonomi, kültür, eğitim, sanat ve medya dünyası ile cemaatlerin temsilcileri katıldı.