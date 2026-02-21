Haberler

Bulgaristan'da Maarif Özel Anaokulu'nda Uluslararası Ana Dil Günü etkinliği düzenlendi

Bulgaristan'da Maarif Özel Anaokulu'nda Uluslararası Ana Dil Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sofya'daki Maarif Özel Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dans, müzik ve şiirlerle ana dilin önemini vurguladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, konuşmasında Türkçenin önemine değindi.

Bulgaristan'da Maarif Özel Anaokulu'nda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen "21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle, başkent Sofya'da Maarif Özel Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dans, müzik ve şiirlerden oluşan kutlama programı yaptı.

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, ana dilin kültürün ve kimliğin temel taşı olduğunu belirterek çocukların hem Türkçeyi hem de yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmelerinin büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Uyanık, "Uluslararası Ana Dil Günü herkesin ana dilini koruması ve konuşması için belirlenmiş bir gün. Türkçe bizim kalbimizin dili, ninnilerimizin, masallarımızın, şarkılarımızın dilidir. Çocuklarımızın Türkçeyi burada öğrenmeleri ve geliştirmeleri bizler için gerçekten çok kıymetli. Bu dili yaşatacak olan siz değerli çocuklarımızsınız." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Büyükelçi Uyanık, çocuklara hediyeler dağıttı.

Etkinliğe, Büyükelçilik müşavirleri ve veliler katıldı.

"Uluslararası Ana Dil Günü", Bangladeş'in girişimiyle 1999'da UNESCO Genel Konferansı'nda onaylandı ve 2000'den bu yana dilsel ve kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Şubat'ta kutlanıyor."

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Özgür Özel 'Elime belge ulaştı' deyip, Erdoğan'a seslendi

"Elimde belge var" diyerek Erdoğan'a seslendi: Sattırmam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu