Bulgaristan'da Maarif Özel Anaokulu'nda Uluslararası Ana Dil Günü etkinliği düzenlendi

Bulgaristan'da Maarif Özel Anaokulu'nda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen "21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü vesilesiyle, başkent Sofya'da Maarif Özel Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dans, müzik ve şiirlerden oluşan kutlama programı yaptı.

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, ana dilin kültürün ve kimliğin temel taşı olduğunu belirterek çocukların hem Türkçeyi hem de yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmelerinin büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Uyanık, "Uluslararası Ana Dil Günü herkesin ana dilini koruması ve konuşması için belirlenmiş bir gün. Türkçe bizim kalbimizin dili, ninnilerimizin, masallarımızın, şarkılarımızın dilidir. Çocuklarımızın Türkçeyi burada öğrenmeleri ve geliştirmeleri bizler için gerçekten çok kıymetli. Bu dili yaşatacak olan siz değerli çocuklarımızsınız." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Büyükelçi Uyanık, çocuklara hediyeler dağıttı.

Etkinliğe, Büyükelçilik müşavirleri ve veliler katıldı.

"Uluslararası Ana Dil Günü", Bangladeş'in girişimiyle 1999'da UNESCO Genel Konferansı'nda onaylandı ve 2000'den bu yana dilsel ve kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Şubat'ta kutlanıyor."