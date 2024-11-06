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Bülent Ecevit, Vefatının 18. Yılında Anıldı

Bülent Ecevit, Vefatının 18. Yılında Anıldı
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Haberler
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Keşan Belediyesi, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 18. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Ecevit'in demokratik duruşu ve halkına olan sevgisini vurguladı. Ayrıca, Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) ihtiyaç sahiplerine 42 ayda 248 bin öğün sıcak yemek ulaştırdığını duyurdu.

Keşan Belediyesince merhum Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 18. yılı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, demokratik duruşu, halkına olan sevgisi ve mütevazi kişiliğiyle Türkiye siyasetine damga vuran Ecevit'in saygı ve özlemle anıldığı belirtildi.

Ecevit'in ülke için verdiği hizmetler, barışçıl liderliği ve çalışkanlığıyla gönüllerde yer edinerek halkın umudu olduğu aktarılan açıklamada, "Bugün onun bıraktığı değerleri yaşatarak daha adil ve huzurlu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Emanetin emanetimizdir." ifadeleri kullanıldı.

KİSEV, 42 ayda 248 bin öğün sıcak yemek dağıttı

Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV), ihtiyaç sahiplerine 42 ayda 248 bin öğün sıcak yemek ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, KİSEV'in dezavantajlı ailelerin hayatına dokunmaya devam ettiği belirtildi.

KİSEV aşevi aracılığıyla 42 ayda 248 bin öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayır çeşmelerimizden vatandaşlarımızın aldığı her su öğrencilerimize burs olarak geri döndü ve elde edilen gelir ile 600 üniversite öğrencisine burs desteği sağladık. Yine hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahibi 2 bin 500 ailemize gıda desteği 3 bin 500 çocuğumuza kıyafet desteği, 1500 çocuğumuza kırtasiye desteği, engelli özel vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme desteği sağladık, 145 kurban bağışına da aracı olduk.

Ailelerimizin sofralarına aş, çocuklarımızın yüzüne tebessüm olmaktan mutluluk duyuyoruz. KİSEV olarak, alan el ile veren el arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Hayırlarınızı aşevimiz aracılığı ile yapmak isterseniz, erzak, kurban bağışı için 444 70 22 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyetinden ETSO'ya ziyaret

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve beraberindeki heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların müdürleri, ETSO'ya ziyarette bulundu.

ETSO Başkanı Sezai Irmak ile okul sanayi iş birliği kapsamında yürütülen çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, yapılması planlanan iş birliği çalışmaları ele alınıp, değerlendirildi.

İpsala'da çeltik arazileri kiralama ihalesi bu ay yapılacak

İpsala ilçesinde çeltik arazileri kiralama ihalesinin bu ay yapılacağı belirtildi.

Belediye tarafından DSİ tesislerinde düzenlenen toplantıda hasadın ardından çeltik üreticileri bir araya geldi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, çeltik arazileri kiralama ihalesi bu ay yapılacağını dile getirdi.

Toplantıya, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Keşan Ticaret Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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