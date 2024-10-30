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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

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"Terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLE 14 KEZ GÖRÜŞME YAPILMIŞ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi.

TEMMUZ 2023'TE PKK'LI HÜKÜMLÜDEN ELE GEÇİRİLEN DÖKÜMANDA ADI GEÇİYOR

Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

DEM PARTİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Siyaset gündemine bomba gibi düşen gözaltı olayının yankıları sürerken Ahmet Özer'in katıldığı programda DEM Parti hakkında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. "DEM Parti de AK Parti ve MHP gibi Anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir partidir" diyen Özer, "Bu ülkenin barışı için bir teminattır. Bunun şeytanlaştırılması, kriminalize edilmesi Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir şey değildir. Ancak birileri kendi siyasi ikbalini ve çıkarlarını Türkiye'nin çıkarlarının üstünde gördüğü için, sürekli olarak kendi iktidarını daim edebilmek için Türkiye'nin siyasal barışını sabote edebilmeyi göze alacak söylemlerde bulunuyor" ifadelerine yer vermişti.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Esenyurt Güncel Terör

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Yorumlar (6)

Erkan Arslan:

AKPKKMHP Öcalan'ı Meclise Davet Ediyo CHP Karşı Cikti Diye Durum Ortada Zamanında Feto Hocaniza Dikkat Edin Diyen CHP Milletvekillerinin üzerine Yürüdüler örneğin Rahmetli Kamer Genc

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5
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Melisa:

Aha ! vay halimize vay.Görsen belediye başkanı dersin.Allah sonumuzu hayretsin.

5
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MUHAMMED VURAL:

şaşırdık mı

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0
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Ümit TV:

yeni chp

0
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İlhami Kalender:

bir şey olmaz ne olursa garib ana olur

0
0
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