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Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğrenciler, yükseköğretime daha fazla kaynak ayrılması talebiyle gösteri düzenledi.

Fransızca konuşan öğrencileri temsil eden FEF'in çağrısıyla Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde yerel saatle 11.00 civarında toplanan göstericilere, Flaman öğrenciler, sendika üyeleri ve metal sektörü çalışanları da destek verdi.

Öğrenciler, yükseköğretime ayrılan kaynakların artırılmasını isteyerek burs ve sosyal desteklerdeki kesintilere tepki gösterdi.

İstasyon önünden hareket eden göstericiler, Valonya-Brüksel Federasyonu yönetiminin bulunduğu Surlet de Chokier Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Flaman Öğrenci Birliği (VVS) Başkanı Nele Van Hoyweghen, burs ve aile desteklerindeki kesintiler ile öğrenci konutlarına yönelik vergilerin eğitime erişimi zorlaştırdığını belirtti.

Van Hoyweghen, söz konusu önlemlerin özellikle maddi açıdan kırılgan ailelerden gelen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerini tehlikeye attığını ifade etti.

Öte yandan, Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, gösteriye katılımı teşvik etmek amacıyla Solbosch Kampüsü'nün girişlerini barikatlarla kapattı. Öğrenci sendikası USE'nin girişimiyle gerçekleştirilen eylem nedeniyle dersler ve kampüs faaliyetleri aksadı.

Brüksel-Başkent/Ixelles polisi, gösteri nedeniyle kent merkezinde yerel saatle 11.00-14.30 arasında trafikte aksamalar yaşanabileceğini bildirerek sürücülere yürüyüş güzergahından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Toplu taşımada da bazı tramvay ve otobüs hatlarında gecikme ve güzergah değişiklikleri olabileceği duyuruldu.

Protestolar sürüyor

Fransa'daki lise protestolarından etkilenen öğrenciler, 1 Ekim'de Liege ve çevre yerleşimlerde çeşitli okulların girişlerini kapatarak derslerin başlamasını engelledi. Öğrenciler, eğitimde personel yetersizliği ve kalabalık sınıflara çözüm bulunmasını, fırsat eşitliğinin güvence altına alınmasını, eğitim politikalarının öğrenci ve velilerin görüşleri dikkate alınarak belirlenmesini talep etti.

Eylemler sırasında bazı okulların önünde ateş yakıldı, güvenlik güçlerine çeşitli cisimler atıldı.

Başkent Brüksel'de 9 Ekim'de düzenlenen sendika eylemlerine on binlerce kişi katıldı. Çalışanlar, öğrenciler ve kamu görevlileri, bütçe kesintilerine ve satın alma gücündeki gerilemeye tepki gösterdi.

Gösteriler 17 ve 24 Ekim'de de sürdü. Brüksel ve Liege'de bir araya gelen göstericiler, hükümetin reformlarının yanı sıra önceki eylemlerdeki polis müdahalelerini protesto etti. Bazı gösterilerde barikatlar kuruldu, yollar kapatıldı ve polisle gerginlik yaşandı.

Geçen ay boyunca ülke genelindeki gösterilerde 600'ü aşkın kişi gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı.

13 Kasım'da da Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri üniversite harçlarının artırılmasını ve eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etmişti.

Kaynak: AA