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Brüksel'de hükümet karşıtı gösteriye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

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Brüksel'de hükümet politikaları ve eğitim reformlarına karşı düzenlenen gösteriye polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericiler daha iyi çalışma koşulları ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep etti; 17 Kasım'da genel grev çağrısı yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenlik güçleri, federal hükümetin politikalarını, eğitim reformlarını ve polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çeşitli kuruluşların çağrısıyla öğle saatlerinde Albertine Meydanı'nda toplanan kalabalık, federal hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve Fransızca konuşan topluluktan sorumlu Eğitim Bakanlığının reformlarını protesto ederek daha iyi çalışma koşulları, alım gücünün korunması ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep etti.

Polisin önceki gösterilerde orantısız güç kullandığını öne süren protestocular, polis şiddetine karşı sloganlar attı.

Gösteri sırasında Saint-Gilles bölgesinde yürüyüşe geçen gruba, yerel saatle 13.00 sıralarında polis tarafından müdahale edildi.

Bazı göstericilerin barikatları ateşe vererek polis hattını aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri, Forest Caddesi yakınlarında göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında bir grup gösterici tarafından paylaşımlı elektrikli scooterların bulunduğu alan da ateşe verildi.

Saat 15.30'da sona eren gösteriye ilişkin polis, olayların "kontrolden çıkmadığını" belirtti.

17 Kasım'da genel grev çağrısı

Göstericiler adına konuşan Celia Ponce, protestoların gençlerin geleceği, daha iyi çalışma koşulları ve kamu hizmetlerinin korunması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ponce, hükümetin politikalarına ve eğitim reformlarına karşı olduklarını belirterek, 17 Kasım'da bütün sektörlerin katılımıyla genel grev düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Polisle protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, Brüksel'de 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerin ardından yaklaşık 150 kişi gözaltına alınmıştı.

Önceki gösterilerde polisin müdahalelerine ilişkin şikayetler de gündeme gelmişti. Belçika'da polis faaliyetlerini denetleyen bağımsız kurum P Komitesine (Comite P), 21 Ekim itibarıyla gençlerin katıldığı protestolardaki polis müdahaleleriyle ilgili birçok şikayet ulaşmıştı.

Kaynak: AA
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