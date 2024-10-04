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Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti

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Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinde yollar çökerken, Jablanica şehrine ulaşım tamamen erişilemez hale geldi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi.

Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

BOSNA HERSEK'TE SEL 18 KİŞİNİN CANINA MAL OLDU

Balkanlar ülkesi Bosna Hersek'i sel vurdu. Ülkenin güney ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların ardından yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Bosna Hersek'in güneyindeki Hersek Neretva Kantonu'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sellerde 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında bir bebeğin olduğu bilgisi verildi. Bosna Hersek'teki seller Fojnica ve Kiseljak kentlerinde de etkili olurken, Fojnica'da su taşkınları nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

ORDU, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Sel felaketinden etkilenen kentlerde ciddi hasarlar meydana gelirken, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına dahil olduğu belirtildi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, sellerden en çok etkilenen bölge olan Jablanica'yı ziyaret ederek, insanlara yardım ulaştırmak için gereken her şeyin yapılacağını söyledi. Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de selden hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Bosna Hersek'teki birçok kurum ve kuruluş maddi yardımda bulunurken, çok sayıda yardım kampanyası da başlatıldı.

Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Bosna Hersek'te sel felaketi: 18 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel

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