Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Bosna-Hersek'te temaslarda bulundu

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'nu ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi ve programlara katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, beraberindeki heyetle Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'na ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Tuzla Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen programa katılan Yelkenci, Tuzla Kantonu Eğitim ve Bilim Bakanı Ahmed Omerovic, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amir Karic ve uluslararası ilişkilerinden sorumlu Tuzla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesna Bratovcic tarafından karşılandı. Yelkenci, programda Tuzla Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin bir sunum yaptı.

Tuzla Kantonu Eğitim ve Bilim Bakanı Omerovic ve üniversite yetkilileriyle Tuzla Üniversitesi kampüsünde incelemelerde bulunan Yelkenci, yeni kampüs planı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yelkenci başkanlığındaki heyet, Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sekib Umihanic, Tuzla Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Farid Ljuca, klinik müdür yardımcıları ve yönetim kurulu temsilcileri ile de görüştü. Görüşmede Türkiye'deki tıp fakülteleri ile iş birliği imkanları değerlendirildi.

BAŞBAKAN HALİLAGİC TARAFINDAN AĞIRLANDI

Bakan Yardımcısı Yelkenci başkanlığındaki heyet, Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic tarafından da ağırlandı. Görüşmede Türkiye ile Tuzla Kantonu arasında eğitim ve bilim alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Halilagic, Tuzla Kantonu'nun gelişimi için hayati önem taşıdığını düşündükleri eğitim ve bilim alanında Türkiye ile ortaklık ilişkileri kurmaya devam ettikleri için mutluluk duyduğunu söyledi. Bu ziyaretin öğrenciler, öğretmenler ve kurumlar için yeni fırsatlar oluşturma konusundaki ortak kararlılıklarını teyit ettiğini kaydeden Halilagic, yaptıkları görüşmelerin önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak somut projelerin ilk adımları olduğunu dile getirdi. Halilagic, Tuzla Kantonu'ndan Türkiye'ye direkt uçuşlar başladıktan sonra turizm ve ticaret alanındaki ilişkilerle birlikte eğitim iş birliğinin de artacağını ifade etti.

'TUZLA'DAKİ 43 OKULDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ'

Bakan Yardımcısı Yelkenci de görüşme ve ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tuzla Kantonu ile eğitim alanında iş birliğinin 'Tercihim Türkçe' ve kardeş okullar projeleri ile halihazırda devam ettiğine işaret etti. Bu projelerle şu anda Tuzla Kantonu'ndaki 43 okulda Türkçe öğretimine devam edildiği ve 30 okulun Türkiye'de kardeş okulu bulunduğunu belirten Yelkenci, Türkiye ile Tuzla arasında uzun yıllara dayanan bağların daha da derinleştirilip güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Bosna-Hersek genelinde ise 226 okulda 6552 öğrenci Türkçe dersi alıyor. Tuzla Kontonu temaslarında Bakan Yardımcısı Yelkenci'ye Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Birol Çetin ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da eşlik etti.