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İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

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Diyarbakır'da geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davası ilginç bir kararla sonuçlandı. Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, öğretmen N.K.'yı eski eşine aylık 3 bin TL nafaka ödemeye mahkum etti.

Diyarbakır'da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce ilk evliliğinden sonra bir kez evlendikten sonra boşanan ve iki çocuğu ile yaşayan F.K. ile evlendi. N.K., geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. N.K., dava dilekçesinde eşinin evliliği ciddiye almadığını belirterek, evin ve çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmediğini ileri sürüp maddi-manevi tazminat, iştirak ile yoksulluk nafakası talebinde de bulundu.

2 YIL SONRA KARARA BAĞLANDI

F.K., ise dilekçesinde anlatılan olayların tamamen uydurma olduğunu savunarak, müvekkilinin evliliğin kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirdiğini savunarak, maddi ve manevi tazminat isteyerek yoksulluk nafakası talebinde bulundu. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davası 2 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek, çifti boşadı.

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER VAR

Mahkemenin gerekçeli kararında, şu ifadeler yer aldı: "Davacı kadının da; eşinin önceki evliliğinden çocukları olduğunu bile isteye evlendiği halde; evlendikten sonra bu çocukları kabullenmeyerek, bu çocuklara karşı düşmanca tavır sergileyerek, bu hususta eşine ve eşinin önceki evliliğinden olan çocuklara karşı sürekli olarak ağır hakaretlerde bulunması, küfürler savurması, küçük düşürücü ve rencide edici söz ve davranışlarda bulunması, eşine ve eşinin önceki evliliğinden dünyaya gelen Burak'a karşı fiziksel şiddet uygulaması nedenleriyle boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Her iki tarafın davranışları sebebiyle ortak hayatın temelinden sarsıldığı ve birliğe devam etmenin artık mümkün olmadığı açıktır. Eşler birliğin temelinden sarsılmasına sebep olan davranışları ile eşit kusurludurlar. Bu halde eşleri birlikte yaşamaya zorlamak kanunen de mümkün değildir. Açıklanan sebeplerle asıl boşanma davası ile karşı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar vermek gerekmiştir."

AYLIK 3 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK

Mahkeme, tarafların dosyaya yansıyan sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak, davacı kadının yasal şartları oluşmayan yoksulluk nafakası talebinin reddine, karşı davacı erkek yararına karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 3 bin TL tedbir nafakasının davalı kadından alınarak, karşı davacı erkeğe verilmesine, karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası olarak devamına, hükmedilen nafakanın kararın kesinleşmesini müteakip her yıl ÜFE oranında artırılmasına hüküm verdi.

İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Adalet mülkün temelidir Adelet tecelli etmiş Adelet varsa hayat vardır

Yorum Beğen251
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Süper bi karar helal olsun

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Almanyadada var bu . Anlasmali ayrilsalar bile kadinin geliri yuksekse erkege nafaka odeniyo. Bos haber yapmayin esitlik her konuda olmali. Erkekler bedelli askerlik parasi oduyosa kadinlarda odemeli

Yorum Beğen95
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Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

İşte böyle. İsabetli bir karar olmuş

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Haber YorumlarıBir baba indi:

adaletli bir karar

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Haber YorumlarıFerhat null:

dünya bir kerede tersine dönsün

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Haber YorumlarıHasan Polat:

Tamam, madem öyle ozaman hamile kalip cocuk da dünyaya getisin

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ulan helal beee

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Haber YorumlarıA. Erol:

Üfe soygundur..

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Haber YorumlarıKenan Haydan:

Kendi ailesindeki çocukları sevmeyen, küfür ve ağır hakaretler eden bir öğretmenin bir okulda görev yapması ne kadar doğru? Bu mahkemeden sonra görevden azli de istenmesi gerekir.

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