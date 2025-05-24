Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
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Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı. Ünsal Ban, eski vekil Zehra Taşkesenlioğlu ile yaşadığı çekişmeli boşanma süreciyle gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin 'piyasa dolandırıcılığı' suçunu oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine geçtiğimiz gün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "örgütlü piyasa dolandırıcılığı" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İstanbul merkezli operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı. Operasyonda ayrıca, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandıÜnsal Ban

3 İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirildi. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ünsan Ban'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan, diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Ünsal Ban, eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile yaşadığı çekişmeli boşanma süreci ile gündeme gelmişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

DEVE DEVE BOYNUN EĞRİ, 25 YILDIR NEREN DOĞRUKİ

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

bilinçili planlı boşanma ve ne ikmetse parti ismi verilmemiş

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Haber YorumlarıBallı nwsil:

Mine Tozlu'nun Zehra Taşkesenlioğlu ile karşılıklı açıklamaları geldi aklıma. Marka yatırım ile ilgili çarpıcı gerçekleri daha önce okumuştuk haber sitelerinde. Sadece borsa değil hiçbirşeye güven bırakmadınız evel Allah elinize sağlık.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Ok yemekten vazgeçilmez..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

alem neler gördü bu dünyada nuru pir bile utandı yeryüzüne bereket dağıtmaya çekinir oldu dedilerki mademki siz haramileri mademki siz yolsuzluk yağma talan yapanı rüşvet alıp vereni beytül malı soyup soğana çevirip rant talan yağma peşinde koşanı seviyor ona itibar ediyorsunuz hiç merak etmeyin layığınız neyse bulacak layık olduğunuz gibi yönetileceksiniz yalnız sizin yüzünüzden arada kalıp azap ve çile çekecek olanlara acıyorum Celle Celalühü o masumları azabındankoruyup merhamet eder inşallah

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