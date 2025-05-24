Borsada soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin 'piyasa dolandırıcılığı' suçunu oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine geçtiğimiz gün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "örgütlü piyasa dolandırıcılığı" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İstanbul merkezli operasyonda, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı. Operasyonda ayrıca, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Ünsal Ban

3 İSİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirildi. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ünsan Ban'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan, diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Ünsal Ban, eski AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile yaşadığı çekişmeli boşanma süreci ile gündeme gelmişti.