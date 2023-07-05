Bornova'da Ceren Duman cinayeti sanıklarına ağır ceza

Bornova'da apart otelde yaşanan Ceren Duman cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldız, 4 farklı suçtan ayrı ayrı müebbet ve 36,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede, olayın detayları ve diğer şüphelilerin durumu da yer aldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, apart otelde, birlikte alkol ve uyuşturucu aldıkları Ceren Duman'ın (16) yaşamını yitirmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Sinan Özen (24) ve Tahir Yıldız (25), 4 farklı suçtan, ayrı ayrı müebbet ve 36,5'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Ağustos 2021'de, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Sinan Özen'in, engelli olan Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız'la birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini söylemesiyle ortaya çıktı. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada, Duman'ın cesedi bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Özen ve Yıldız'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Özen ve Yıldız hakkında, 'Tasarlayarak öldürme', 'Cinsel istismar', 'Uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'Hürriyeti yoksun bırakmak', 'Mala zarar verme' ile 'Suç ve delillerini gizleme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi. Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde olan Mehmet G.'nin ise 'Yardım' suçundan cezalandırılmaları istendi.