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Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar-Kış Görsel Şöleni

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar-Kış Görsel Şöleni
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Artvin'in tranşmasşı Borçka Karagöl Tabiat Parkı, donmuş gölü ve karla kaplı ormanlarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz doğa manzarasında yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek doğanın tadını çıkarıyor.

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini yüzeyi buz tutmuş gölü ve sonbahar renklerinin hakim olduğu karla kaplı ormanlarıyla karşılıyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında, denizden 1550 metre yükseklikte yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının dört mevsim vazgeçilmezi tabiat parkına adını veren Karagöl'ün yüzeyi, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını sergileyen tabiat parkındaki güzelliğe, donan göl yüzeyi ve ormanlardaki kar örtüsü eklenince ortaya çıkan görüntü ziyaretçilerin beğenisini artırıyor.

Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor.

"Harika bir doğa beni karşıladı"

Bursa'dan gelen Özlem Şahin, AA muhabirine, daha önce yaz döneminde gördüğü ve hayran kaldığı Karagöl'ün bu haliyle de ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Karagöl'de sonbahar renklerini beklerken bölgedeki kar ve donan gölün kendisini şaşkına çevirdiğini belirten Şahin, "Harika bir doğa beni karşıladı. Karagöl kışın ayrı, yazın ayrı güzel. Bunu deneyimlemiş oldum." dedi.

Rize'de yaşayan Muhammet İzzet Kılıç, farklı şehirlerden arkadaşlarıyla Karadeniz'in güzelliklerini görmek için Borçka Karagöl'e geldiklerini ifade etti.

Karın doğaya çok yakıştığını dile getiren Kılıç, "Biz Karagöl diye geldik ama beyaz olmuş. Yeşille beyaz birleşmiş, daha güzel bir görüntü ortaya çıkmış." diye konuştu.

Elazığ'dan tatil için bölgeye gelen Muhammet Akif Çetin, gölün buz tutmasıyla çok güzel bir manzara oluştuğunu kaydederek, "Göl buz kaplı. Çevrede yarım metre kadar kar var. Ülkemin her köşesi güzel de burası sanki bir başka güzel. Tüm renkleri bir arada görebiliyoruz. Kırmızı, yeşil, sarı, beyaz, mavi." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Ankara'dan gelen Sinan Türker, karşılaştıkları doğaya hayran kaldıklarını söyledi.

"Manzara adeta sonbaharla kışın kucaklaşması gibi"

Trabzon Fotoğraf Evi Derneği ve Trabzon Fotoğraf Dağcılık Kulübünün bölgeye düzenlediğiyle geziyle tabiat parkına gelen Murathan Bayrak, Borçka Karagöl'ün fotoğraf tutkunlarının sonbaharda en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu aktardı.

Tabiat parkının bu mevsimde bu kadar karlı ve gölün buz tutmuş olabileceğini hiç düşünmediklerini belirten Bayrak, "Burada güzel bir manzarayla karşılaştık, şaşırdık. Sıra dışı bir görüntüyle karşılaştık. Borçka Karagöl'de manzara adeta sonbaharla kışın kucaklaşması gibi. Bu da bizi memnun etti. Güzel fotoğraflar çektik." dedi.

Sonbahar fotoğrafları çekmek için Karagöl'e gelen Abdülkadir Emiroğlu yıllarca bu mevsimde doğanın rengarenk olduğu fotoğraflar çektiklerini anlatarak, "Gölün donmuş halini, karla kaplı halini ilk defa görüyorum. Bu da Allah'ın insanlara sunduğu güzelliklerdir. Biz de bu güzellikleri gördük, yaşadık." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Songül Demen, ilk defa gördüğü Borçka Karagöl'de adeta büyülendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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