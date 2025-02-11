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Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Fidan Dikimi

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Fidan Dikimi
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Bayrampaşa Belediyesi, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi anısına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte acı olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yetkililer bir araya geldi.

Bayrampaşa Belediyesince, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe, Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Seden Nurgül Dayı, Nedim Türkmen, Ela İnal, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ferda Apak, Vedia Nil Apak ve Yiğit Gençbay'ın yakınları, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve vatandaşlar katıldı.

Yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Etkinlikte konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, Kartalkaya'daki acı olayın tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu söyledi.

Yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini kaydeden Mutlu, "Oradaki eksiklikleri görmemiz gerekir. 78 cana mal oldu. Okullar tatil olduğu için aileler sevdikleriyle tatile gitti. Vatandaşlarımız en mutlu günlerinde en büyük acıyla karşılaştılar. Sevdiklerinin canını orada bırakıp geri geldiler. Birilerinin 3-5 kuruşluk maliyetten kaçması, yapılması gerekenleri yapmamalarından kaynaklı bu sonuç yaşandı." diye konuştu.

Mutlu, bu binaları dikenlerin, kazançlarının belli bir kısmını vatandaşların güvenliği için harcamış olmaları halinde böyle büyük bir acının yaşanmayacağını vurgulayarak, "Yazıktır, günahtır. Bunların unutulmaması gerekir. Eğer kabullenirsek devamlı yaşarız, bunları kabullenmememiz, mücadele etmemiz gerekir." dedi.

Otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa dileyen Mutlu, "Biz bir nebze olsun bu acıyı paylaşmak, bundan sonraki süreçte bunların olmamasını sağlamak, unutmamak ve unutturmamak niyetiyle, kaybettiğimiz 78 can için 78 fidan dikme kararı aldık. Kaybettiğimiz her can için bir ağaç dikeceğiz. Bizden sonraki nesiller, bu ağaçların ne amaçla ve kimler adına dikildiğini bilecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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