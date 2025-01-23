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Bolu Kartalkaya'da yangın felaketi: Fotoğrafçı Mehmet Tahir Nama'nın kurtuluş hikayesi

Bolu Kartalkaya'da yangın felaketi: Fotoğrafçı Mehmet Tahir Nama'nın kurtuluş hikayesi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, otelin fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama sekizinci kattan çarşaflarla inerek kurtuldu. Olayda yaralanan Nama, yaşadığı korku dolu anları ve kurtuluş mücadelesini anlattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından sağ kurtulan otelin fotoğrafçısı Mehmet Tahir Nama, sekizinci kattan birbirine bağladıkları çarşaflarla inerek kurtulduklarını söyledi.

Nama, AA muhabirine, kış sezonunda otelde fotoğrafçılık yaptığını, yaşanan olayda yaralandığını ve tedavisinin ardından Milas ilçesindeki evine döndüğünü belirtti.

Yaşadıklarını unutmanın zor olduğunu belirten 33 yaşındaki Nama, 10'uncu kattaki odasında o gece duman kokusu ve insanların bağrışmalarıyla uyandığını ifade etti.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nama, "Çok üzücü bir gece oldu. Yanımdaki arkadaşımı uyandırdım. Daha önce de otelde çalıştığımız için hem personelin kullandığı hem bizim yangın merdiveni olarak adlandırdığımız merdivenlerden ne kadar aşağıya inersek o kadar iyi olur dedik. Mesafe kısalırsa atlarız diye düşündük. İki kata ancak inebildik." dedi.

Dumandan dolayı yedinci kata inemediklerini dile getiren Nama, otelin bir tarafının tamamen dumanla kaplı olduğunu, dumanın kaplamadığı diğer tarafta koridorun sonundaki iki odadan birine girdiklerini ifade etti.

Sekizinci katta girdikleri odaya da dumanın hızla geldiğini aktaran Nama, havluyu ıslatıp kapının altına koyduğunu, ona rağmen dumanın yavaş yavaş odayı kapladığını dile getirdi.

"İçerideki yangın merdivenini kullandık ama herkes nerede olduğunu bilemez"

Yangın sırasında girdikleri odadaki 15-20 kişi arasında otel çalışanı olarak sadece kendilerinin bulunduğunu, diğerlerinin yarı yıl tatili için çocuklarıyla gelen aileler olduğunu aktaran Nama, şunları anlattı:

"Camı kırdık. İki tane tek kişilik yatağı üzerine atlarız diye dışarıya fırlattık O sırada başka bir ağabey de çarşafları bağlamaya başlamıştı. Önce yanımdaki genç arkadaşımdan rica ettim, çarşafla ilk inen o oldu. Ondan sonra çocukları indirdik, kafamız rahatladı. Oyun salonunun üzerine, sac olan yere inmeye çalışıyorduk. Ben inerken bir süre sonra çarşafı tutamadım yaklaşık iki metreden sırt üstü düştüm. Hastaneye gönderdiler. Yaşadıklarımız, duman, çığlıklar, insanların can pazarıydı. Biz içerideki yangın merdivenini kullandık ama biz onu görebildik. Herkes nerede olduğunu veya nasıl inebildiğini bilemez. O hengamede göremez de o da olabilir. Allah bir daha yaşatmasın."

Hastane sürecinde kendileriyle çok ilgilenildiğini kaydeden Nama, dinlenmeleri için bir otelde misafir edildiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
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