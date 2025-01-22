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Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı. Kararı duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yaşanan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybederken dün öğle saatlerinde getirilen yayın yasağı bu sabah itibarıyla kaldırıldı.

"TÜM MEDYA KURULUŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kararı duyuran RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: YAYIN YASAĞI KALDIRILMIŞTIR

Şahin'in yaptığı X paylaşımı şu şekilde; "Kamuoyunun ve Yayıncılarımızın Dikkatine, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin vermiş olduğu yayın yasağı, kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmî internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

"HABERLERİN DİKKATLE YÜRÜTÜLMESİNİ RİCA EDERİZ"

Yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de yayıncı dostlarımızdan, olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek haberlerini dikkatle yürütmelerini rica ediyoruz."

Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıVEFA:

Yargı üzerindeki çok yoğun baskı, yıldırma politikası artarak devam ediyor. Yine de, her şeye rağmen ülkede dürüst, namuslu hakim, savcılar da var. Bunların üzerlerindeki baskı kalksa, bunları bizzat kendi atadıkları hakim, savcılar yargılasa emin olun birçok konuda hepside mahkum olur!

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Yayın yasagi çok saçma zaten

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Haber YorumlarıASD:

OKADAR FOTOĞRAFLARA BAKTIM FAKAT YANGN MERDİVNİNİ GÖREMEDİM

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Haberlerin dikkatlice yürütülmesi derken, bu facianın tek sorumlusunun devlet olduğunu belirtmemeye özen gösterin anlamında mı?

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Haber YorumlarıMurat Celik:

troll Vefa Türkiye Cumhuriyeti devleti'nde yargıya müdahale olmaz. senin ülken de olabilir ama bizim devletimizde yargıya müdahale edilmez bunu bilesin

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Millet haber alamasın , arka planda bir şeyler dönsün ve kapatılsın diye sürekli kendilerine dokunanilecek her habere yayın yasağı getiriyorlar diye düşünmeye başladım artık . Durumu toparla sonra bilinmesi gerektiği kadarını bilsinler diye yayınla mantığı diye düşünmeden alamıyorum kendimi .

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Boşuna üzülmeyin 1 hafta sonra unutacaksınız zaten, depremde ölenleri unuttuğunuz gibi...

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Haber YorumlarıÖmer:

AKP devre dışı bırakılmalı.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

troll vefa burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada yargıya müdahale olmaz yargı özgürdür sen yaşadığın ülkeye bak benim ülkeme karışma Allah ölenlerimize rahmet kalanlarınıza şifa versin inşallah

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

amerika günlerdir yanıyor ama yayın yasağı koymadılar... bizim hükümet ise gene herşeyi saklama aklama derdinde yazık canımız yandı

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