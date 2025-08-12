Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken muavin sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. 1'i ağır 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Bahçeköy mevkiinde saat 05.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Malatya'dan İstanbul'a gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Güner yönetimindeki 23 AFS 741 plakalı yolcu otobüsü, Yusuf S. yönetimindeki 05 ABV 303 plakalı soğan yüklü kamyona arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1'i ağır 10 kişi ise yaralandı.

MUAVİN ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sıkışarak yaralanan ve ismi öğrenilemeyen muavin, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
