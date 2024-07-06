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Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı

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Bolu'da 24 yaşındaki Melisa Öztürk, kovulduğu iş yerini satın aldı. Öztürk, "Müdürle kavga etmiştik, beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu" sözleriyle duygularını ifade etti.

Bolu'da uzun süre çalıştığı iş yerinden kovulan 24 yaşındaki genç kadın, para biriktirerek ve ailesinin de desteğiyle kovulduğu iş yerini satın aldı. Melisa Öztürk'ün işten çıkarılmasına neden olan Müdür Kadir Kılıç, esprili bir dille, "Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok" ifadelerini kullandı.

MÜDÜRLE KAVGA EDİNCE KOVULDU

2022 yılında Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde Melisa Öztürk, bir restoranda işe başladı. Bir süre çalışan Öztürk, burada komilik, garsonluk ve müdürlük yaptı. Restoranın müdürlüğünü yapan Kadir Kılıç, Melisa Öztürk ile tartışmalar yaşamaya başladı. Kadir Kılıç tarafından Melisa Öztürk, işte kovuldu.

Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı

PARA BİRİKTİRİP KOVULDUĞU RESTORANI SATIN ALDI

Aradan geçen bir süre zamanın ardından Melisa Öztürk, çalışarak para birikimi yaptı. Babası Bahattin Öztürk'ün de desteğiyle Melisa Öztürk, kovulduğu işyerini satın aldı. Başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu'nun en çok sevilen lezzetleri arasına girmeyi de başardı.

"ZATEN HIRSLI BİRİSİYİM"

"Hırslı birisi olduğunu dile getiren Melisa Öztürk, "2022 yılının başlarında buraya işe başlamıştım. Çok uzun dönem burada çalıştım. Komilik, garsonluk ve müdürlük yaptım. Burada çalışırken Kadir bey müdürümdü. Burada çalışırken kovuldum. Kadir beyle kavga etmiştik. Beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda Kadir biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. 2023 yılının Temmuz ayında da burayı devraldık" şeklinde konuştu.

Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı

KIZINI TEBRİK ETTİ

Kızının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bahattin Öztürk, "Kızım bana bu süreçten bahsetmişti. Kadir beyle tartışmıştı. Sonradan da işten ayrıldığını söyledi. Ondan sonra azmetti. Çalıştı. Buraya devraldık. Kızımı bu konuda tebrik ediyorum" dedi.

"BENİM AYAĞIM KAYMASIN DİYE KENDİSİNİ EGALE ETTİM"

İşten çıkararak önünü açtığını ifade eden Melisa Öztürk'ün işten çıkarılmasına neden olan Müdür Kadir Kılıç, "Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. Burayı satın alacağının farkındaydım o zamanlar. Sadece işten çıkarttık önünü açtık. Baya bir hırslı çalışandı. Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok" esprili bir dille duygularını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Mehmet Aksoy:

nasıl yapmiş ?

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?í???:

bu nasıl para biriktirmeymiş biz niye biriktiremiyoruz. haberi komple yalan :)

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