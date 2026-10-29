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Bolu'da 29 Ekim fener alayı bayraklar ve marşlarla coşkuyla yürüdü

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Bolu'da 29 Ekim fener alayı bayraklar ve marşlarla coşkuyla yürüdü
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Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayında vatandaşlar, Türk bayrakları ve fenerlerle Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüdü. İzzet Baysal Caddesi'nde kortej alkışlandı, belediye önünde Tuna Özcan'ın konuşmasıyla etkinlik sürdü.

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi. Kent meydanında toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü. Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin açıldığı yürüyüş boyunca İzzet Baysal Caddesi üzerindeki işyerleri ve evlerin pencerelerine çıkan vatandaşlar da korteje alkışlarla destek verdi.

Fener alayının belediye önüne ulaşmasının ardından etkinlik TIR'ının sahnesine çıkan Bolu Belediye Başkanvekili Tuna Özcan, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları eşliğinde vatandaşlara hitap etti. Boluluların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özcan şöyle dedi:

"Bolu'ya duyduğumuz sevgi de bu şehre karşı sorumluluğumuz da büyük. Bizim görevimiz, güveninize layık olmak. En zor zamanda bile amasız, fakatsız çalışmak. Hemşehrilerimizin derdine kulak vermek, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak, çocuklarımıza daha güzel bir Bolu bırakmak. Bu akşam bayrağını gururla taşıyan çocuklarımız için çalışacağız. Geleceğini bu şehirde kurmak isteyen gençlerimiz için çalışacağız. Bize güvenen sizler için bütün gayretimizle çalışacağız. Çünkü Cumhuriyet'e duyduğumuz sevgiyi, bu memlekete verdiğimiz emekle yaşatacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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