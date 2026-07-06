Bolu Belediyesi irtikap davasında ilk duruşma

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, iddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Sanık Cihan Tutal savunmasında, Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettikleri iddiasına ilişkin, olayı BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ve diğer sanıkların ifadelerinden öğrendiğini söyledi.

Müteahhit N.G'nin, belediyedeki işlerinin hızlandırılması için Sarıyıldız'a 1 milyon lira verdiğini ve soruşturmalar başladığında iadesini talep ettiğini ileri süren Tutal, "Ali Sarıyıldız'ı ev hapsindeyken ziyarete gittim. Burada bana 1 milyon lira bağış aldığını, bu bedeli daha önce kendisiyle yaptığım iş karşılığında almamı istedi. Ali Sarıyıldız bu parayı A.B. (tutuksuz sanık) aracılığıyla aklamaya çalışmıştır. Bu soruşturmada suçsuz ve mağdurum. Diğer sanıkların ve şikayetçilerin ifadelerine bakıldığında kandırıldığım ve kullanıldığım ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Tutal, cezaevinde bulunmasına neden olduğunu belirttiği Ali Sarıyıldız'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Ali Sarıyıldız da Tanju Özcan'ın, telefonla arayarak müteahhit N.G'nin kendisine 2,5 milyon lira bağış vereceğini söylediğini belirtti.

N.G. ile buluşarak 1 milyon lira nakit, 1,5 milyon liralık çeki de yaklaşık bir hafta sonra aldığını dile getiren Sarıyıldız, "Tanju başkanımız, 2,5 milyon lira bağışta bulunacağını söyledi. 1,5 milyon çek, 1 milyon nakit olduğunu söyledi. 1 milyon nakit parayı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a götüreceğimi söyledi. 1 milyon lirayı aldıktan sonra parayı Süleyman Can'a götürdüm. 1 hafta sonra da 1,5 milyon liralık çeki ofisinde teslim ettim. Çek Bolsev AŞ adına düzenlenmişti. Bunu avans olarak kaydettirdim." ifadelerini kullandı.

Sarıyıldız, daha sonra N.G. ile hiç görüşmediğini anlatarak, "N.G. daha sonra 1,5 milyon liralık sözleşme imzalamak istediğini söyledi. Sonra Cihan Tutal bana geçmiş olsuna geldi. Bu olaylar olacağını tahmin ettiğimiz için 1 milyon lirayla ilgili durumu anlattım. 'Bunu Süleyman Can aldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Sonra bu iş bana kalır.' dedim. O da bu işe dahil olacağını söyledi." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık A.B. ise Ali Sarıyıldız ile aynı ofiste mali müşavirlik yaptığını, BolSev'e de dışarıdan mali müşavirlik hizmeti verdiğini söyledi.

Cihan Tutal'ın, ofisine gelerek borçları olduğu ve bazı maddi sorunlar yaşadığı gerekçesiyle borç istediğini belirten A.B. "Resmi hesabımdan 1 milyon borç gönderdim. Bu borcu 15 gün içinde vereceğini söyledi. Bu çek ve nakit alışverişini soruşturmada savcılığa çağrıldığımda öğrendim." dedi.

Tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, N.G'nin beyanlarını soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde öğrendiğini kaydetti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Can, "Belediye başkan yardımcısıydım, vakfın alt şirketinde üyeydim. Vakıfla ilgili herhangi bir yetkim yok. Bu 1 milyon lira bedelindeki parayı almadım. Para bana verilmedi." dedi.

Duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Süreç ve iddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.