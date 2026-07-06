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Sivas'ta KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene ısırması sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Solmaz Aksu hayatını kaybetti. Bu yıl Sivas'ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Solmaz Aksu, (55) hayatını kaybetti.

Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyü Evelikli Yaylası'nda yaşayan Solmaz Aksu'nun vücuduna bir süre önce kene yapıştı. Rahatsızlanan Aksu, yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aksu, anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Solmaz Aksu, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

Bu yıl yakın kentler ve ilçelerden gelerek Sivas'ta KKKA tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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