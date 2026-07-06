MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

Geçtiğimiz yıl tarihi bir ilke imza atarak MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na kabul edilen 4 kadın öğrenciden biri olan Bilge Deniz, eğitim süreçleri ve okulun sunduğu imkanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okulun ilk kadın öğrencileri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Deniz, zorlu ve bir o kadar da keyifli eğitim serüvenlerini anlattı.

HEM ASKERİ DİSİPLİN HEM SANAT EĞİTİMİ

Okulda ön lisans programını tamamlayarak kıtalara hazır bir şekilde mezun olacaklarını vurgulayan Deniz, her iki alanın disiplinini koruyarak ilerlediklerini söyledi. Askeri eğitimin yanı sıra enstrüman, solfej ve nota okuma dersleri aldıklarını, ayrıca çalgı bakım onarım bölümünde tamir eğitimi de gördüklerini belirten Deniz; okulda trompet, klarnet, trombon, fagot, silofon ve bateri gibi birçok enstrümanın icra edildiğini anlattı.

"BEN YOK, BİZ VAR: ORKESTRA BİRLİK OLMAYI ÖĞRETİYOR"

Orkestra derslerinin sadece müzik yapmak anlamına gelmediğini vurgulayan Deniz, askeri okulların temel felsefesini de bu ders üzerinden şu sözlerle özetledi:

"Orkestra dersimizde herkes kendi enstrümanını icra ediyor ancak bundan daha önemli olan bir unsur bulunuyor: Birlik olmayı öğreniyoruz. Askeri okulların en önemli maddesi 'ben yok, biz var' ilkesidir. Orkestra eğitimi bizim için çok önemli; çünkü yapacağımız görevlerde birlik içerisinde oluyoruz. Hep beraber çalmayı, susmayı ve duymayı amaçlayan, bizim için çok değerli bir ders."

BANDO ŞEFİ OLMA İMKANI VE KADINLARA ÇAĞRI

Zaman zaman düzenlenen gezi programları ve konserlerle eğitimlerin desteklendiğini aktaran Deniz, birinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi'nde 4 yıl daha eğitim alarak "bando şefi" olabilme imkanına kavuştuğunun altını çizdi. Kendi müzik serüveninin 12 yaşında kemanla başladığını, Güzel Sanatlar Lisesi ve Ege Üniversitesi deneyimlerinin ardından şu an MSÜ'de trompet icra ettiğini belirtti.

Tarihi okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olma yolunda başta tereddütler yaşasa da pes etmediğini belirten Deniz, bu yolu seçmek isteyen diğer kadınlara şöyle seslendi:

"4 kadın öğrenci olarak diğer kadın öğrencileri, kız kardeşlerimizi bekliyoruz. "İlk başta 'acaba kazanabilir miyim, beni alırlar mı' diye düşündüm. Ama 'neden olmasın' dedim. İnanın ki bir şeyi isterseniz, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Çok güzel bir okul. Enstrüman öğreniyoruz ve aynı zamanda askeriz. Bunun onurunu ve gururunu da üstümüzdeki şanlı üniformayla yansıtmaya çalışıyoruz."