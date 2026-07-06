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Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

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Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılması bekleniyor.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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