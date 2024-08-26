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Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti

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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim NATO üyesi Polonya'ya sıçradı. Varşova yönetimi, Rusya'ya ait bir intihar dronunun hava sahasını ihlal ederek kendi topraklarına düştüğünü duyurdu. Sabah saatlerinde de Rus ordusunun bölgedeki hareketliliğine karşı askeri uçak havalandıran Polonya, hava sahası ihlali yapan Rus İHA'sı sonrası teyakkuza geçti.

Avrupa'nın doğusunda, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim Polonya topraklarına kadar sıçradı. Polonya ordusu, Rusya'ya ait insansız hava aracının (İHA), Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası alarm durumuna geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Öğle saatlerinde ise Rusya'nın İHA saldırısının ikinci dalgası başladı.

Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti

RUS İNTİHAR İHA'SI POLONYA'YA DÜŞTÜ

Bölgedeki çatışma hali devam ederken NATO üyesi Polonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Polonya, Rusya'ya ait bir intihar dronunun hava sahasını ihlal ederek kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.

ASKERİ UÇAK KALDIRDILAR

Sabah saatlerinde ise Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetlerine karşılık ülkenin güneydoğusunda Polonya'ya ait bir uçağın kaldırıldığı ifade edildi. Güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gürültü seviyesinde artış olabileceğine dair uyarı yapıldı.

Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti

RUSYA UKRAYNA'YI TU-95'LERLE VE İHA'LARLA VURDU

Sabah saatlerinde Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirilmişti. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, sabah Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Yaşanan çatışma halinin şoku devam ederken Kiev yönetimi, Rusya'nın İHA saldırısının ikinci dalgasının başladığını duyurdu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Polonya Varşova Ukrayna Ukrayna Rusya Dünya Nato Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

OZDEN ERDINC:

Inşallah savaş daha da büyümez

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Mehmet :

Polonya Nato ülkesi. Rusya'nın nato'yu durduk yere karşısına almak isteyeceğini sanmıyorum. Biz de zamanında Rus uçağını düşürdük... Oluyor öyle şeyler. Savaş tellallığı yapmayın hemen.

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VEFA:

İstiklal savaşında, Ukrayna'yı ve Akdeniz'de birlikte daha yeni tatbikat yaptığımız ABD ve NATO'yu destekliyorum.

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Hayri:

Gerilim falan yook abd kasıtlı olarak rusyayı yoruyor durum bu, her cepheden kafasını karıştırıp güçsüz hale getirmek istiyor evrensel kredi kartları çalışmıyor sosyal medya çalışmıyor interneti rezalet durumda halk neredeyse eski sovyetlerde yaşar gibi yapılmak istenen de bu zaten bunaltmak yoksa dünya savaşı falan öyle bir konu söz konusu bile değil

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