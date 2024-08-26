Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti

Avrupa'nın doğusunda, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim Polonya topraklarına kadar sıçradı. Polonya ordusu, Rusya'ya ait insansız hava aracının (İHA), Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası alarm durumuna geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Öğle saatlerinde ise Rusya'nın İHA saldırısının ikinci dalgası başladı.

RUS İNTİHAR İHA'SI POLONYA'YA DÜŞTÜ

Bölgedeki çatışma hali devam ederken NATO üyesi Polonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Polonya, Rusya'ya ait bir intihar dronunun hava sahasını ihlal ederek kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.

ASKERİ UÇAK KALDIRDILAR

Sabah saatlerinde ise Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanmasının ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan hava faaliyetlerine karşılık ülkenin güneydoğusunda Polonya'ya ait bir uçağın kaldırıldığı ifade edildi. Güvenliğin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, bölgedeki gürültü seviyesinde artış olabileceğine dair uyarı yapıldı.

RUSYA UKRAYNA'YI TU-95'LERLE VE İHA'LARLA VURDU

Sabah saatlerinde Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirilmişti. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, sabah Ukrayna'nın enerji unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Yaşanan çatışma halinin şoku devam ederken Kiev yönetimi, Rusya'nın İHA saldırısının ikinci dalgasının başladığını duyurdu.