Berat Kandili Gaziantep ve çevre illerde idrak edildi

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Gaziantep İl Müftülüğünce Şahinbey Millet Camii başta olmak üzere kentteki camilerde mevlit programı organize edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere geldi.

Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Yatsı namazının ardından Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi.

Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti.

Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da Kernek Karagözlülüer Camisi'nde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler gecenin önemiyle ilgili vaazı dinledi.

Kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Camiyi dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti.

Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki camilere gitti.

Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğü'nce Meydan Camisi'nde program düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.