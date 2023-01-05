Boğaz'da denizanası yoğunluğu; balık stoklarında azalmaya sebep oluyor

İSTANBUL Boğazı'nın kıyı kesimlerinde görülen denizanası yoğunluğunun nedeninin hava sıcaklığı olduğunu ve Şubat ayına kadar görülebileceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanası balık yumurta ve larvaları üzerinden besleniyor.

İSTANBUL Boğazı'nın kıyı kesimlerinde görülen denizanası yoğunluğunun nedeninin hava sıcaklığı olduğunu ve Şubat ayına kadar görülebileceğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanası balık yumurta ve larvaları üzerinden besleniyor. Aynı zamanda balıkların besini olan mikroskobik hayvansal organizmalar üzerinden de besleniyor. Bu da balık stoklarında bir şekilde azalmaya sebep oluyor" dedi.

İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimlerinde denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Lodosun etkisiyle kıyıda bazen yoğun olarak görülen denizanaları, çevredekilerin de dikkatini çekti. Sarıyer Sahili'ne yürüyüş için gelenler durumun her yıl yaşandığını söylerken, İstinye'de balık tutanlar ise denizanalarının oltaları zorladığını belirtti.

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Olta balıkçısı Erkan Altun da, "Balığın yemi denizanasıdır ama denizanasının olduğu yer çok fazlaysa pisliktendir. Şu anda göründüğü gibi bayağı da var. Marmara'yı sarmış durumda. Bir çevre kirliliğidir gidiyor. Müsilaj belasından sonra bir de denizanası çıktı" dedi.

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023