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Bodrum'da 1'i yabancı uyruklu 3 kişiye deniz ambulansıyla tıbbi tahliye yapıldı

Bodrum'da 1'i yabancı uyruklu 3 kişiye deniz ambulansıyla tıbbi tahliye yapıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı saatlerde 1'i yabancı uyruklu 3 kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi. Kalp krizi geçiren bir hasta İstanköy Adası'ndan getirilirken, diğer iki kişi teknede rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı saatlerde 1'i yabancı uyruklu 3 kişiye deniz ambulansıyla tıbbi tahliye yapıldı.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İstanköy (Kos) Adası'nda tatil yaparken kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Murat Kutlutan, ada hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil ameliyat ihtiyacı üzerine Türkiye'ye nakledildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda harekete geçen 112 Acil Sağlık ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla adaya ulaştı.

Türk sağlık ekiplerinin gidiş ve dönüş rotasındaki Türk karasularında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar da güvenliği sağlamak amacıyla eşlik etti.

Akşam saatlerinde Bodrum'a ulaştırılan Kutlutan, özel hastanede ameliyata alındı. Hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Teknede mavi tur yaparken rahatsızlanan Hayrunısa Çayıroğlu için de 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Orak Adası bölgesine ulaşan ekipler, Çayıroğlu'na ilk müdahaleyi teknede yaptı. Hasta, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Ekipler ayrıca başka bir teknede rahatsızlanan Slovenya vatandaşı Marina Kozelj'i deniz ambulansıyla Bodrum'a getirdi. Kozelj, limanda bekleyen ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, deniz genelinde acil durumlara karşı tüm birimlerin koordineli şekilde 24 saat esasına göre görev başında olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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