BM Raportörü, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini İsrail ile destekçilerinin ödemesi gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini İsrail'in yanı sıra ABD, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin ödemesi gerektiğini belirtti.

Londra merkezli düşünce kuruluşu ODI Global'da düzenlenen etkinlikte konuşan Albanese, Filistin'de yaşananların ancak bölgenin sömürge geçmişine bakılarak anlaşılabileceğini söyledi.

Albanese, "Birçoğumuzun 7 Ekim'den sonra uyanmasının sebebi, iktidardaki pek çok kişinin bu yanılsamayı sürdürmekte ısrar etmesi değil. Aslında konuşmamız gereken şey, son iki yıl yaşananların iğrençliğidir. Bu durum, kültürel hegemonyanın yansımasıdır." dedi.

İsrail'in birçok uygulamasının, Britanya'nın Filistin'deki sömürgeci varlığından miras kaldığına işaret eden Albanese, idari gözaltı ve işkence sistemlerinin Britanya'nın Filistinliler üzerinde deneyimlediği uygulamaların yansıması olduğunu dile getirdi.

BM Raportörü, "Britanya, kendisine ait olmayan bir toprağı vererek bölgeden ayrıldı. Bugün yaşananları, Britanya'nın Filistin'deki sömürgeci varlığına geri dönmeden anlayamayız." diye konuştu.

Albanese, Filistinlilerin varoluş mücadelesinin "terör" kavramıyla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Direniş, Filistinliler için bir zorunluluk ve öncelikle barışçıldır. Fiziksel, kültürel ve ruhsal olarak yerinden edilmeye karşı ayakta durma mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin yaptırımları nedeniyle banka hesabı bile açamıyoruz"

ABD'nin kendisine yönelik yaptırımlarına da değinen Albanese, bu müeyyidelerin kişisel ve mesleki yaşamını ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

BM Raportörü Albanese, "ABD hukuk sistemi uyarınca suçlu gibi değerlendiriliyoruz. ABD'ye seyahatimiz yasak, banka hesabı bile açamıyoruz ve bu yalnızca ABD'de değil dünyanın neresinde olursak olalım geçerli." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle ABD vatandaşlarının kendisiyle iletişim kurması halinde ağır cezalarla karşılaşabileceğini belirten Albanese, "Bir Amerikalı, bana yardım etmeye kalkarsa 20 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezası riski var." ifadelerini kullandı.

"ABD, İsrail ve diğerleri, mafya tarzı yöntemlere başvuruyor"

Albanese, bazı devletlerin kendisine ve Filistinli kurumlara yönelik baskı ve tehditlerinin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ABD, İsrail ve diğerleri, mafya tarzı güç istismarı tekniklerine, kurumsallaşmış baskı ve gözdağı yöntemlerine başvuruyor. Buna direnmenin tek yolu birlik olmaktır. Gerçek anlamda dayanışma göstermek, birlikte durabilme kapasitesini sergilemektir. Bu, sadece halklar için değil devletler için de geçerlidir ve umuyorum ki üye devletler, BM sistemi içinde bunu yapacak."

"İngiltere'nin suç ortaklığı soruşturulmalı"

BM Raportörü Albanese, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetinin İsrail ile destekçileri tarafından ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini İsrail ödemeli. Bununla birlikte ABD, Almanya ve İtalya da bu maliyeti ödemeli ki bunlar, İsrail'in başlıca silah sağlayıcılarıdır, sorumluluk taşımalıdırlar." dedi.

Albanese, İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) askeri üsler üzerinden İsrail'e verdiği desteğin, Gazze'deki saldırılarla bağlantısının araştırılması gerektiğini belirterek, "İngiltere'nin bu soykırımdaki suç ortaklığına ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'deki insani krizin derinleştiğine dikkati çeken Albanese, uluslararası toplumun gecikmeden hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmesi gerektiğinin altını çizdi.