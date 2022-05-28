BM Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'nin ailesine seyahat izni verdi - Haberler

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BM Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'nin ailesine seyahat izni verdi

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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BM Güvenlik Konseyi, Muammer Kaddafi'nin ailesine seyahat izni verdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğulları Muhammed'e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve oğulları Muhammed'e altı ay geçerli seyahat izni verildiğini açıkladı.

BMGK'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kaddafi ailesinin üç ferdine yönelik seyahat izinlerinin 1 Haziran-30 Kasım tarihlerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Açıklamada, bu kişilerden ve seyahat edeceği ülkelerden, BMGK'nin Libya Komitesi'ne bildirimde bulunmaları istendi.

Öte yandan BMGK Libya Komitesi'nin gerektiği takdirde bu kişilerin seyahat iznini uzatabileceği ifade edildi.

BMGK, 27 Şubat 2011'de oy birliği ile Muammer Kaddafi başta olmak üzere Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden 16 kişiye seyahat yasağı getirmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

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