Dünya Gıda Programı: Lübnan'daki Yardımların Sürmesi İçin 112 Milyon Dolara İhtiyaç Var

BEYRUT, 3 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Lübnan'daki acil yardım faaliyetlerini sürdürebilmek için ağustos ayına kadar 112 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

BM ajansı salı günü yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyine 24 insani yardım konvoyu sevk ettiğini ancak planlanan konvoy hareketlerinin yarısından fazlasının güvenlik riskleri nedeniyle ertelendiğini veya iptal edildiğini belirtti.

Açıklamada, devam eden bombardımanlar ve tekrarlanan zorunlu tahliyelerin, özellikle ulaşılması zor bölgelerde insani yardımlara erişimi engellemeye ve yardımların ulaştırılmasını zorlaştırmaya devam ettiği ifade edildi.

Ülkede 1,24 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtilirken, finansman açığının yardımları sekteye uğratabileceği uyarısında bulunuldu.

Nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'a neredeyse her gün hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah da İsrail askeri mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua