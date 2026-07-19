Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan eski iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan, uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Uzan'ın, Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte verdiği poz dikkat çekti.

Hakkındaki davalar nedeniyle 2009 yılında Türkiye'den ayrılan Cem Uzan, uzun süredir kamuoyu önünde görüntülenmiyordu. Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafla yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

YASEMİN SADIKOĞLU İLE POZ VERDİ

Paylaşılan karede Cem Uzan'ın Yasemin Sadıkoğlu ile birlikte objektif karşısına geçtiği görüldü. Şık kıyafetleriyle poz veren ikilinin fotoğrafı kısa sürede dikkat çekti.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Uzun yıllardır yurt dışında yaşamını sürdüren Cem Uzan'ın son görüntüsü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Özellikle uzun bir aradan sonra ortaya çıkması, paylaşımın geniş ilgi görmesine neden oldu.

Kaynak: Haberler.com