Haberler

Tuvalet sırası yüzünden kavga eden şahıs ortalığı birbirine kattı

Tuvalet sırası yüzünden kavga eden şahıs ortalığı birbirine kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düğün için gelen bir grupla başka bir grup arasında kadınlar tuvaleti sırası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Darp edilen 2 kişi kanlar içinde kalırken, saldırganı sakinleştirmek 1,5 saat sürdü.

Düğün için Eskişehir'e gelen bir grup ile başka bir grup arasında kadınlar tuvaleti sırası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda darp edilen 2 kişi kavga sonrası caddede bağırarak karşı tarafı aradı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar umumi tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi. Kavganın sona ermesinin ardından olay yerinde kalıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilen 2 kişinin kanlar içinde kaldığı ve karşı tarafı naralar atarak aradığı görüldü.

Sakinleştirmek 1,5 saat sürdü

Kavga sırasında üzerindeki kıyafeti yırtılan yaralılardan biri, kendisini darp eden şahısları arayarak çevredekilere saldırdı. Bağırarak etrafa sataşan öfkeli üzeri çıplak adamı sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekipleri ve yakınlarının yoğun çabası sonucu, agresif tavırlar sergileyen şahıs yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından olay yerinden uzaklaştırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

İşte tarihin en pahalı düğünü! Harcanan para dudak uçuklattı
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine götürülürken öldürüldü
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti
Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim!

Muhsin Yazıcıoğlu davasına damga vuran İsrail sorusu
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil