Tuvalet sırası yüzünden kavga eden şahıs ortalığı birbirine kattı

Düğün için Eskişehir'e gelen bir grup ile başka bir grup arasında kadınlar tuvaleti sırası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda darp edilen 2 kişi kavga sonrası caddede bağırarak karşı tarafı aradı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir dışından kentteki bir düğüne katılmak üzere gelen grup ile bölgedeki başka bir grup arasında, kadınlar umumi tuvaletinin sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girdi. Kavganın sona ermesinin ardından olay yerinde kalıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edilen 2 kişinin kanlar içinde kaldığı ve karşı tarafı naralar atarak aradığı görüldü.

Sakinleştirmek 1,5 saat sürdü

Kavga sırasında üzerindeki kıyafeti yırtılan yaralılardan biri, kendisini darp eden şahısları arayarak çevredekilere saldırdı. Bağırarak etrafa sataşan öfkeli üzeri çıplak adamı sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekipleri ve yakınlarının yoğun çabası sonucu, agresif tavırlar sergileyen şahıs yaklaşık 1 buçuk saatlik uğraşın ardından olay yerinden uzaklaştırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı