İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

Tayland'da sabah işe gitmek için aracına binen 61 yaşındaki bir sürücü, varış noktasına yaklaştığında arka koltukta kimliği belirsiz bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Aracının kilit sisteminin bozuk olduğunu söyleyen sürücü, kadını tanımadığını ve olayla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Olay, Tayland'ın Samut Prakan kentinin Phra Pradaeng bölgesinde meydana geldi. Kasap dükkanı işleten 61 yaşındaki Chanasin, Chao Pho Thap Samrong Tapınağı girişine park ettiği siyah Nissan marka otomobilinin arka koltuğunda bir kadın cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

KADININ 60-70 YAŞLARINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, adli tıp ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, arka koltuğa yaslanmış halde bulunan kadının 60 ila 70 yaşlarında olduğu değerlendirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının vücudunda ilk kontrollerde herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı belirtildi.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR

Polis ekipleri, kadının olaydan birkaç saat önce yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Sürücü Chanasin'in ise ifade verirken büyük şok yaşadığı aktarıldı.

"KADINI HİÇ TANIMIYORUM"

Chanasin, kadını daha önce hiç görmediğini ve ölümünde herhangi bir dahlinin olmadığını söyledi. Önceki gün iş yerini kapattıktan sonra evine gittiğini ve aracını her zamanki yerine park ettiğini anlatan sürücü, ertesi sabah işe gitmek için otomobiline bindiğini ifade etti.

ARACIN KİLİDİ BOZUKMUŞ

Aracının kilit sisteminin uzun süredir bozuk olduğunu ve bu nedenle otomobili kilitleyemediğini söyleyen Chanasin, yolculuk boyunca olağan dışı bir durum fark etmediğini belirtti. Varış noktasına yaklaşırken ön koltuktaki çantasına uzandığı sırada sırtına bir şeyin temas ettiğini hisseden sürücü, arkasına döndüğünde kadın cesediyle karşılaştığını anlattı.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen kadının ölüm nedenini ve otomobile nasıl girdiğini belirlemek için soruşturmasını sürdürüyor.