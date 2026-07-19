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Mardin'de damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Mardin'de damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Mahallesi Karadal mezrasına misafir gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabah damda uyuduğu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle yaralandı. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Mahallesi'nin Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabah saatlerinde damda uyuduğu sırada silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde evin damında uyuduğu sırada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan yaralı çocuk, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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