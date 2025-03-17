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BM, Cenevre'de Kıbrıs Görüşmeleri İçin Buluşma Düzenliyor

BM, Cenevre'de Kıbrıs Görüşmeleri İçin Buluşma Düzenliyor
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Birleşmiş Milletler, Kıbrıs görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla Cenevre'de iki günlük bir toplantı düzenliyor. Toplantıya Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan temsilcileri katılacak.

BM, 2017'den bu yana büyük oranda kesintiye uğrayan Kıbrıs görüşmelerine ivme kazandırmak amacıyla Cenevre'de iki günlük bir buluşma düzenliyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil edecek.İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı bugün başlıyor.

Ada'nın siyasi geleceğinin ele alınacağı iki günlük toplantıya Kıbrıs'tan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'yı temsilen Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Birleşik Krallık adına ise İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katılacak.

Toplantıda, Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülürken; toplantının "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımadığı kaydedildi.

BM Sözcüsü Michele Zaccheo, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, "Gayriresmi buluşma, taraflara Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonra nasıl hareket edileceğine dair tartışma olanağı sunacak" dedi.

Beklenti düşük

Daha önce çözümü için yoğun diplomatik çabaların gösterildiği Kıbrıs sorununa ilişkin resmi müzakerelerin sonuncusu 2017 yılında gerçekleşti. O tarihten sonra düzenlenen gayriresmi görüşmelerden ise bir bir sonuç çıkmadı.

Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminin dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre'de düzenlenecek olan toplantı öncesi yaptığı açıklamada, söz konusu buluşmadan önemli bir ilerleme beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Kıbrıs'ta yapılan Yunanistan yanlısı bir askeri darbenin ardından 1974'te Ada'ya asker çıkarmış, 1983 senesinde de bugüne dek sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurulmuştu.

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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