Bloomberg, ABD-Rusya görüşmelerinin dökümlerini ele geçirdiğini duyururken Rus tarafı bunu yalanladı

ABD merkezli medya kuruluğu Bloomberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırlanan "barış planı"na yönelik ABD-Rusya görüşmelerinin yazılı dökümlerini ele geçirdiğini duyururken Rus tarafı, bunu yalanladı.

Bloomberg'in haberine göre kuruluş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 14 Ekim'de Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'la, Uşakov'un da 29 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'le yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerine ulaştı.

Yazılı dökümlere göre, 14 Ekim'deki Witkoff-Uşakov görüşmesinde Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair barış planı üzerinde birlikte çalışılmasını istedi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in "söz konusu planı Trump'la nasıl görüşmesi gerektiği" konusunda tavsiyede bulundu.

Görüşmede Putin'e derin saygı duyduğunu aktaran Witkoff, barış anlaşması için önce uzlaşmaya varılması gerektiğini belirterek Uşakov'a hitaben "Hatta Gazze'de yaptığımız gibi 20 maddelik bir barış önerisi ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. 20 maddelik barış odaklı bir 'Trump planı' hazırladık ve belki sizinle de aynısını yaparız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 17 Ekim'de Beyaz Saray'a geleceğine değinen Witkoff, "Oraya gideceğim çünkü beni orada istiyorlar ama mümkünse (17 Ekim) cuma günkü toplantıdan önce patronunuzla (Putin'le) görüşebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

"(Putin'in) Trump'ın gerçek bir barış adamı olduğunu söyleyeceği konusunda seninle aynı fikirdeyim"

Görüşmede Uşakov'un, Putin'in Trump'ı aramasının "faydalı" olup olmayacağını sorusuna Witkoff da bunun "faydalı" olacağını söyledi.

Witkoff görüşmede, Putin'in, Trump'ı Gazze barış anlaşması için tebrik etmesini, Rusya'nın anlaşmayı desteklediğini ve ABD Başkanı'na "bir barış adamı olarak saygı duyduğunu" söylemesini tavsiye etti.

Uşakov da "Tamam dostum. Sanırım liderlerimiz tam da bu konuyu tartışabilir. (Putin'in) Trump'ın gerçek bir barış adamı olduğunu söyleyeceği konusunda seninle aynı fikirdeyim." ifadelerini kullandı.

Witkoff da "Gerçekten iyi bir görüşme olacak. Bence harika olacak şey şu. Belki Başkan Trump'a şöyle der, 'Biliyorsun, Steve ve Yuri çok benzer 20 maddelik bir barış planını görüştüler ve bunun biraz ilerleme kaydedebileceğini düşünüyoruz, bu tür şeylere açığız.'" diye konuştu.

Görüşmede Witkoff ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, bir barış anlaşmasının imzalanması için ne gerektiğini biliyorum. Donetsk ve belki bir yerlerde toprak takası ama ben böyle konuşmak yerine, daha umutlu konuşalım diyorum çünkü burada bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Başkan, bana anlaşmaya varmam için bolca alan ve takdir yetkisi tanıyacak."

Uşakov verdiği yanıtta "Tamam, kulağa hoş geliyor." ifadesini kullandı.

Liderler arası görüşmede teyit

Bloomberg'in haberine göre, 14 Ekim'deki görüşmenin içeriği, Trump ile Putin arasında 16 Ekim'de 2,5 saat süren telefon görüşmesi sonrası Trump'ın demeciyle doğrulandı.

Trump, görüşmeyi "oldukça verimli" olarak nitelendirerek Budapeşte'de Rus liderle olası görüşme planını açıkladı ve Putin'in kendisini Gazze anlaşmasından dolayı tebrik ettiğini aktardı.

Görüşme sonrası Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev ile Miami'de bir araya geldi.

29 Ekim'deki Rusça görüşme

Bloomberg tarafından incelenen İngilizce ve Rusça kayıtlara göre, Dmitriyev ve Uşakov 29 Ekim'de Rusça telefon görüşmesi yaptı. İkili, görüşmede, Moskova'nın herhangi bir barış teklifinde taleplerini ne kadar güçlü şekilde dile getirmesi gerektiğini ele aldı.

Müzakere aşamasına yönelik çeşitli seçeneklere yönelik Uşakov, Beyaz Saray'a sundukları belgelerde "maksimum talepte bulunmaları gerektiğini" savundu.

Uşakov, ABD'nin herhangi bir öneriyi "yanlış yorumlayıp bir şey çıkarabileceğinden ve ardından bir anlaşma olduğunu iddia edebileceğinden endişe duyduğunu" ve bunun, müzakerelerin sonunu getirebileceğini belirtti.

Belgeyi gayriresmi olarak paylaşmayı öneren Dmitriyev, ABD'nin, Rusya'nın versiyonunu tamamen benimsemese bile en azından buna çok yakın bir şey yapacağından emin olduğunu savundu.

Dmitriyev görüşmede, Uşakov'a söylenenlere sadık kalacağını ve Uşakov'un belgeyi daha sonra "Steve (Witkoff) ile de görüşebileceğini" söyledi.

Bloomberg haberde, Rusya'nın ABD ile hangi önerileri paylaştığına ve nihai 28 maddelik taslağı ne ölçüde şekillendirdiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Rusya'dan yalanlama

Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bloomberg'in haberini yalanlayıp, metnin "sahte" olduğunu belirterek, "Barışa yaklaştıkça savaş çığırtkanları daha çaresiz hale geliyor." ifadesine yer verdi.

TASS ajansının haberine göre, Uşakov da açıklamasında, telefon görüşmeleriyle ilgili bir dizi sızıntının sahte olduğunu belirtti. Uşakov, Witkoff ile yaptığı görüşmelerin gizli olduğunu ve ifşa edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Bir pazarlıkçının yaptığı bu"

ABD Başkanı Trump, Witkoff'un konuya ilişkin Rus muhatabına yönelik yaklaşımı sorulduğunda, görüşmeyi incelemediğini ancak "standart bir müzakere olarak duyduğunu" bildirmişti.

Trump, gazetecilere açıklamasında, "(Witkoff'un) Bunu (planı), Ukrayna'ya satması gerekiyor. Bir pazarlıkçının yaptığı budur. (Muhataplara) 'Bakın, bunu istiyorlar, onları buna ikna etmelisiniz' demelisiniz. Sanırım Ukrayna'ya da aynı şeyi söylüyordur çünkü her taraf vermek ve almak zorundadır." ifadelerini kullanmıştı.

Liderlerle görüşme "anlaşma kesinleştiğinde"

ABD Başkanı Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, "ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var." ifadesini kullanmıştı.

Trump, liderlerle olası görüşmeye ilişkin, "Yakında (Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy ve (Rusya) Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum ancak sadece bu savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.