Bitlis'te Sahipsiz Köpekler için Büyük Bakım Projesi

ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile köy ve mezralardan toplanarak Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilen sahipsiz köpekler, kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme ve çip takma işlemleri yapılarak kayıt altına alınıyor.

Bitlis Valiliği ile İl Özel İdaresince geçen yıl ağustos ayında kurulan bakımevi ve doğal yaşam alanı, kentte sahipsiz köpek sorununun çözülmesine büyük katkı sunuyor.

İhbarlar üzerine ekipler tarafından bulundukları yerlerden alınan köpekler, merkeze 25 kilometre uzaklıktaki 59 dönüm alana inşa edilen bakımevine getiriliyor. Burada köpeklere kısırlaştırma ile iç ve dış parazit uygulamaları yapılıyor, mikroçip takılıyor.

Kayıt altına alınan köpeklerin fotoğrafları ve mikroçip numaraları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi'ne kaydedilerek takipleri sağlanıyor.

Bugüne kadar iki ilçeden ve tüm köy ve mezralardan toplanan 1984 sahipsiz köpek bakımevine getirildi. Bu 1984 köpekten 872'si aşılama, kısırlaştırma ve kimliklendirme işlemlerinin ardından rehabilitasyon süreçleri için doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mama üretim tesisi, yönetim binası, su depoları, gölgelikler, su içme noktaları ve ağaçlık dinlenme alanları bulunan bakımevinde, hayvanların sıcak havalarda gölgelenebileceği ve suya kolay erişebilecekleri alanlar da hazırlandı.

"Bakımevinde cerrahi operasyonlar yapılmaktadır"

Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda görev yapan veteriner Muhammet Sağlık, AA muhabirine, bakımevinin toplanan hayvanların refah içinde yaşamaları, beslenmeleri ve bakımlarının yapılması için kurulduğunu söyledi.

İhbar sonrası bölgeye yönlendirilen ekiplerce toplanarak barınağa getirilen hayvanların 15 gün bekletildikten sonra kısırlaştırıldığını anlatan Sağlık, şunları kaydetti:

"Kısırlaştırılan hayvanlarımız gerekli önlemler alınarak doğal yaşam alanına bırakılmaktadır. Çipleme ve küpeleme işlemini burada yapıyoruz. Şu ana kadar toplanan 1984 köpekten 872'si kısırlaştırılarak doğal yaşam alanına bırakılmıştır. Geri kalan köpeklerden yavrulu anneler ve kısırlaştırma çağına gelmemiş hayvanlar için kısırlaştırma zamanını beklemekteyiz. Bakımevinde cerrahi operasyonlar, hayvanların iç ve dış parazit uygulamaları yapılmaktadır. Hemogram cihazımızla kan tahlillerine bakarak hayvanlara gerekli tedavi protokollerini uygulamaktayız. Kısırlaştırdığımız hayvanları çip ve küpe uygulayarak kimliklendiriyoruz."

Günlük toplanan 500-600 kilogram mamanın da yem karma makinesinde pelet haline getirildiğini ifade eden Sağlık, "Bu mamalarla hayvanlar beslenmektedir. Hayvanlar sıcaktan korunmak için oluşturulan gölgeliklere gidiyor. Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan doğal yaşam alanı, hayvan refahını yüksek düzeyde tutan noktadadır." diye konuştu.

Kaynak: AA