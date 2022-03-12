Karla mücadele sürüyor! Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü, Bursa'da 11 araç zincirleme kaza yaptı

Türkiye'de Çarşamba gününden bu yana etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İllerimizden de önceki gün üzücü haberler geldi. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Bitlis'te gece saat 24.00 sıralarında merkezde dağ yamacında bulunan öğretmenevi bahçesine çığ düştü. Kent genelinde günlerdir devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken gece saatlerinde öğretmen evinde kalan vatandaşlar büyük bir gürültü ile uyandılar.

ARAÇLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Dışarıya çıkan vatandaşlar, araçlarını bıraktıkları yerde değil de farklı bir yerde kar altında gördüler. Hemen Afet ve Acil Durum Bitlis İl Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesine durumu haber veren vatandaşlar, iş makinesi ve kendi imkanları ile araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştılar.

BURSA'DA 11 ARAÇ KAZA YAPTI

Saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı'nda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Aynı yönde seyreden 9 araç da duramayarak, birbirlerine çarparak, durdu. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi, yaralandı.

DENİZLİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Denizli'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu. Kar, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkisinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı. Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. Şehir çıkışında önlem alarak yolu kapatan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

KIZILAY VE AFAD YİYECEK İÇEÇEK DAĞITTI

Cankurtaran mevkisinde kazaya karışan ya da kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçlardaki yolculara AFAD ve KIZILAY ekipleri yiyecek içecek dağıttı. Polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yolda kalan araçlar çekilirken daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLU DAĞI TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde yollar karla kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları yetersiz kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 yolu TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı. Diğer araçların geçişleri de zaman zaman durduruldu. Sürücüler, karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması yapmasını bekledi. Küreme çalışması yapılmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

NEVŞEHİR'DE 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında Beytullah Altunbaş yönetimindeki 01 ABM 16 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda aynı yönde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle minibüs yol kenarına savruldu. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Cennet Altunbaş (58), Kübra Altunbaş (27), Cennet Yekta Altunbaş (8), Halime Sultan Altunbaş (7),Mehmet Asaf Altunbaş (2) ve Zeynep Mihra (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Kübra Altunbaş hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.