Bir aile dağıldı! Araç dereye uçtu, can kayıpları var

Bir aile dağıldı! Araç dereye uçtu, can kayıpları var
Bitlis'te hafif ticari aracın dereye uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti; biri bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

  • Bitlis Güroymak'ta hafif ticari araç dereye düştü.
  • Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybedenler İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22) oldu.

Bitlis Güroymak'ta hafif ticari araç dereye düştü; 3 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana geldi. Cevizyatağı köyü ve çevre köylerden vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanıp dereye düştü.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarıldı. Sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan'ın (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
