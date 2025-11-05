Bitlis'te Güvenlik Olayları Değerlendirildi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ilde 3 ayda yaşanan güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili verileri değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadelenin ilde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Üç ayda jandarma ve emniyet birimlerinin terör örgütlerine yönelik kırsalda bin, şehirde ise 30 operasyon gerçekleştirdiğini bildiren Karakaya, operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 5 kişiye adli kontrol şartı uygulandığını ifade etti.

Konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında 2024'ün temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına göre yüzde 5 oranında düşüş gerçekleştiğini belirten Karakaya, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde düşüş sağlandığını aktardı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan 163 kişinin ceza infaz kurumlarına teslim edildiğini dile getiren Karakaya, ifade için aranan 715 kişinin de yakalanarak gerekli adli işlem yapıldığını kaydetti.

Üç ayda ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 38 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, uzun namlulu tüfek ve 32 av tüfeği ele geçirilerek 93 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildiren Karakaya, organize suçlarla ilgili gerçekleştirilen 3 operasyonda gözaltına alınan 63 kişiden 14'ünün tutuklandığını, 22 kişiye de adli kontrol şartı uygulandığını aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele verilerini de paylaşan Karakaya, "Uyuşturucu kullanmak suçundan 138 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 23 kilogram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 168 gram kokain, 54 gram bonzai, 84 ecstasy hap ve 543 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük önceliğimiz gençlerimizi ve toplumumuzu korumaktır. Bu doğrultuda güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar azim, kararlılık ve koordinasyon içinde devam edecektir." dedi.

Siber, güvenlik, terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçları olmak üzere 285 suç unsuru şüpheli ve hesap tespit edildiğinin altını çizen Vali Karakaya, terörle iltisaklı 57, yasadışı bahisten 9, çevrimiçi çocuk istismarı suçundan da 11 kişiye adli işlem yapıldığını ifade etti.

Denetlenen 117 bin 816 araçtan 56 bin 533'üne işlem uygulandığını bildiren Karakaya, şunları kaydetti:

"2024 yılının aynı aylarında 1336 ticari taksi denetlenmiş, 122 ticari taksiye işlem yapılmıştır. Bu yıl da denetlenen 1197 ticari taksiden 180'ine işlem yapılmıştır. 1 Ağustos'tan bugüne kadar düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 50 operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 30 şüpheli ile 124 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılarından 17'si tutuklanmış, 13 kişiye de adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir. 3 mobil göç noktası aracında da 2 bin 121 kişinin kimlik denetimi yapılmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamını bozmak isteyen hiç kimseye asla müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gece gündüz demeden fedakarca çalışan başta emniyet ve jandarma teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve Ahlat Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli katıldı.