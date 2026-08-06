Bitlis'te iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi

Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünde iki aile arasında 2 yıl önce bir kişinin ölümüyle başlayan husumet barışla sona erdi.

Arıdağ köyünde iki yıl önce Vezir Aktay'ın ölümüyle Çelik ve Aktay aileleri arasında başlayan husumet, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve bazı kurum amirlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Bunun üzerine Arıdağ Köyü Camisi'nde düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, aileler arasında sağlanan barışın hayırlı olmasını diledi.

Aileler arasında yaşanan olay sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Yüce Mevla'm rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Aktay ve Çelik ailelerimizin başına gelen bu musibet sonrası 2 yıldır birçok kişi çaba sarf etti. Vali olarak elimizden geleni yaptık. İsimlerini sayamayacağımız birçok kişinin önemli katkıları oldu. Burada en önemli görev ailelere düşüyor. Aktay ve Çelik ailemizin bir an önce barışması, kaynaşması ve ilahi adalete iman ederek, inanç göstererek bazı konuları yüce Mevla'ya bırakması gerekir. Bu çerçeveden baktığımızda bu iki ailemiz de ellerinden geldiğince fedakarlık gösterdi, bu barış gününe geldik."

İl genelinde aralarında husumet bulunan aileleri takip ettiklerini dile getiren Karakaya, "Emniyetimiz, Jandarma Komutanlığımız, Müftülüğümüz ve yine kanaat önderlerimiz ve siyasetçilerimizle tek derdimiz bir vatandaşımızın daha canının yanmaması. İnsan olan yerde maalesef bu olaylar olabiliyor. Keşke hiç yaşanmasa ama anlık öfkeyle ya da istem dışı bir şekilde yaşanıyor. Adli makamlarımız yasal olarak gereğini yapıyor. İnancımızda, töremizde barışmak var, kardeşlik ve huzur var. İnancımız gereği Müslüman küs kalamaz. Komşu ve akrabanın küs kalması, birbirine düşmanlık etmesi mümkün değil, bizlere yakışan barışmaktır. Barışanlardan ve barıştıranlardan Allah razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan ise barış törenine katılanlara teşekkür ederek, husumetin sona ermesi için herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

Barışın sağlanmasına katkı sunan Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak da iki yıldan bu yana ailelerin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bayrak, "Bugün herkes bu kapıdan kardeş olarak çıkacak. Aramızdaki bu husumeti bugün ebediyen rafa kaldıracağız ve bu saatten sonra aramızda hiçbir düşmanlık olmayacak." dedi.

İş insanı Hasan Açık da barışın sağlanması için büyük çaba sarf edildiğini bildirerek katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Müftü Vekili Necmettin Görücü'nün dua etmesinin ardından Aktay ve Çelik ailelerinin fertleri kucaklaşarak barıştı.

Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA