Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'ndan Deprem Raporu: 'Afet Bölgesinde Tahminen 226 Bin Hamile Kadın Var, 25 Bininin Gelecek Ay Doğum Yapması Bekleniyor'

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 6 Şubat depremine ilişkin Türkiye Depremi Durum Raporu’nun ikincisini yayınladı. Afet bölgesinde 226 bin olduğu tahmin edilen hamile kadından 25 bininin gelecek ay doğum yapmasının beklendiği kaydedilen raporda; 250 bin kadın için üreme sağlığı kitleri, 15 bin adet hijyen kiti ile 5 bin adet anne-bebek kitinin tedarik sürecinde olduğu ve 4 bin 45 adet hijyen ve anne-bebek kitinin dağıtıldığı bildirildi. Raporda, bölgede temiz su, duş, tuvalet ve el yıkama noktalarına erişimin sınırlı olmasının bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığı uyarısı yapıldı.

MERVE GÜVEN

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 6 Şubat depremine ilişkin Türkiye Depremi Durum Raporu'nun ikincisini yayınladı. Afet bölgesinde 226 bin olduğu tahmin edilen hamile kadından 25 bininin gelecek ay doğum yapmasının beklendiği kaydedilen raporda; 250 bin kadın için üreme sağlığı kitleri, 15 bin adet hijyen kiti ile 5 bin adet anne-bebek kitinin tedarik sürecinde olduğu ve 4 bin 45 adet hijyen ve anne-bebek kitinin dağıtıldığı bildirildi. Raporda, bölgede temiz su, duş, tuvalet ve el yıkama noktalarına erişimin sınırlı olmasının bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığı uyarısı yapıldı.

UNFPA, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine ilişkin ikinci durum raporunu yayınladı. UNFPA'nın 17 Şubat 2023 tarihli Türkiye Depremi Durum Raporu'na göre, 11 şehri etkileyen afetten 1,7 milyon mülteci dahil 15,8 milyon kişi etkilendi.

"AFET BÖLGESİNDE TAHMİNEN 226 BİN HAMİLE KADIN VAR, 25 BİNİNİN GELECEK AY DOĞUM YAPMASI BEKLENİYOR"

UNFPA'ya göre afet bölgesinde tahminen 226 bin hamile kadın var ve bunlardan 25 bininin gelecek ay doğum yapması bekleniyor. Buna göre UNFPA'nın depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarına cinsel sağlık ve koruma hizmetleri oluşturmak ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme çalışmaları için afetin hemen ardından başlattığı destek çağrısının yüzde 9'u toplandı. Gerekli çalışmalar için UNFPA'nın geri kalan fon gereksiniminin 18 milyon dolar olduğu belirtildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK SAYIDA KADIN VE ÇOCUK, TRAVMATİZE OLDU VE PSİKOSOSYAL DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR"

"Etkilenen bölgelerde karşılanmayan hijyen ihtiyaçları nedeniyle önemli bir salgın tehlikesi var. Barınma, ısınma, temizlik, gıda, gıda haricindeki malzemeler (hijyen ve özbakım kitleri dahil) ve sağlık hizmetleri kısa vadede öncelikli ihtiyaçlar. Gezici ve geçici hizmet birimlerine de ciddi bir ihtiyaç var. Kadın doğum hastaneleri ve çok sayıda birinci basamak sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere 11 ilde 15 hastane hasarlı. Deprem bölgesinde yaşanan ulaşım aksaklıkları ve bölgede yolların büyük bir kısmının molozla kaplı olması nedeniyle depremden etkilenenlerin sağlık hizmetlerine erişim sorunu devam ediyor. Kriz durumlarında, kadınlar ve kız çocukları ve diğer kırılgan gruplar artan Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ) riskiyle karşı karşıya kalırlar. Deprem bölgesinde çok sayıda kadın ve çocuk, travmatize oldu ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor.

"BÖLGEDE TEMİZ SU, DUŞ, TUVALET VE EL YIKAMA NOKTALARINA ERİŞİMİ OLDUKÇA SINIRLI"

Temel ihtiyaçlara erişim, özellikle adet hijyen ürünleri, temizlik ürünleri ve temiz iç çamaşırı olmak üzere, depremden etkilenen bölgede ciddi bir sorun. Hem depremden etkilenenler hem de bölgede çalışan gönüllülerin temiz su, duş, tuvalet ve el yıkama noktalarına erişimi oldukça sınırlı. Bu sebepler, bulaşıcı hastalıkların yayılması riskini artırıyor. Acil ihtiyaçlarla ilgili olarak, görüşülen kişilerin yüzde 72'si barınmaya, yüzde 38'i gıdaya yüzde 23'ü sabun ve diğer sıhhi ürünlere, yüzde 19'u evinde ısıtmaya, yüzde 10'u tıbbi yardıma ve yüzde 3'ü nakdi desteğe ihtiyaç duyuyor. Koruma için nakit yardımı, bu grup için de önemli bir ihtiyaçtır. UNFPA, hayat kurtaran Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ve TCDŞ önleme hizmetlerinin depremden etkilenen herkes için erişilebilir olmasını sağlamak için Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışıyor.

"4 BİN 45 ADET HİJYEN VE ANNE-BEBEK KİTİ DAĞITILDI"

UNFPA, ortaklarının desteğiyle ve kamu kurumları ile koordinasyon içinde ulaşılması zor alanlarda hayatta kalanlara psikososyal destek de dahil olmak üzere CSÜS ve TCDŞ önleme hizmetleri sağlamak üzere Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman'da 7 mobil ekip görevlendirdi. Mobil ekipler ayrıca hijyen ve anne-bebek kitleri de dağıtıyorlar. UNFPA, 250 bin kadın için üreme sağlığı kitleri tedarik etme sürecinde. 4 bin 45 adet hijyen ve anne-bebek kiti dağıtıldı. UNFPA, 15 bin adet hijyen kiti ve 5 bin adet anne-bebek kiti tedarik etme sürecinde.

"HAYAT KURTARAN CSÜS VE TCDŞ HİZMETLERİ SAĞLAYACAK OLAN İLK HIZLI MÜDAHALE İÇİN 1,8 MİLYON ABD DOLARI TOPLANDI"

Acil durum müdahalesi için tahsis edilen temel UNFPA fonları da dahil olmak üzere bağışçılardan, üreme sağlığı kitleri, hijyen kitleri, anne-bebek kitleri ve psikososyal destek dahil olmak üzere hayat kurtaran CSÜS ve TCDŞ hizmetleri sağlayacak olan ilk hızlı müdahale için 1,8 milyon ABD doları toplandı. UNFPA'in Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde hayat kurtarıcı CSÜS ve TCDŞ müdahaleleri için mevcut fon gereksinimi yaklaşık 20 milyon ABD doları. OCHA önderliğindeki Türkiye için BM Deprem Çağrısı 16 Şubat'ta toplam 1 milyar ABD doları için başlatıldı. UNFPA'in fon başvurusu da bu çağrının içerisinde bulunuyor. UNFPA, Türkiye'de ve/veya bölgede depremden etkilenen kadın ve kız çocuklarına destek olmak isteyen bireysel ve özel sektör bağışçılarına yönelik küresel ve ulusal bağış kampanyaları başlattı."