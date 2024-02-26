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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: "Şubat Ayında Açlık Sınırı 18 Bin 973 Liraya, Yoksulluk Sınırı 52 Bin 375 Liraya Yükseldi"

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Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 liraya, yoksulluk sınırı ise 52 bin 375 liraya yükseldi. Konfederasyon Genel Sekreteri Özgür Aras, “Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti...Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti” dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırma sonuçlarına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 973 liraya, yoksulluk sınırı ise 52 bin 375 liraya yükseldi. Konfederasyon Genel Sekreteri Özgür Aras, "Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti... Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı aralık ayı Açlık- Yoksulluk Araştırması'nı açıkladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras'ın da açıkladığı araştırma sonuçları şöyle:

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 1.531 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 349 liralık artışta 33 bin 402 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 3 bin 880 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8 bin 714 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 98 lira ve yoksulluk sınırı ise 23 bin 812 liralık artış kaydetti.

AÇLIK SINIRI

Ankara'da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar şubatta bir önceki aya göre 554 lira, yıllık olarak ise 2 bin 579 lira artarak 5 bin 213 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 41 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 168 liralık artışla 409 liraya yükseldi.

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI

(AÇLIK SINIRI-TL)

2023

2024

Değişim (TL)

Şubat

Aralık

Ocak

Şubat

Aylık

İki Aylık

Yıllık

Et- Yumurta

2.634

4.537

4.659

5.213

554

676

2.579

K. Bakliyat

241

356

368

409

41

53

168

Süt-Yoğurt-Peynir

2.744

3.725

3.666

4.239

573

514

1.495

Taze Meyve

576

1.499

2.018

1.752

-266

253

1.176

Taze Sebze

1.449

2.281

2.489

2.467

-22

186

1.018

Ekmek-Un-Makarna

952

1.409

1.523

1.818

295

409

866

Pirinç- Bulgur

457

673

715

803

88

130

346

Sıvı Yağ

275

458

485

492

7

34

217

Şeker-Bal-Reçel

708

1.072

1.074

1.221

147

149

513

Zeytin

224

473

444

558

114

85

334

AÇLIK SINIRI

10.259

16.483

17.442

18.973

1.531

2.490

8.714

Bir önceki aya göre 573 lira artarak 4 bin 239 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 1.459 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para şubatta 226 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.176 lira artarak 1.752 lira, sebze harcaması ise önceki aya göre 22 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.018 lira artarak 2 bin 467 lira oldu.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama şubatta 295 lira artarak 1.818 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 88 lira artarak 803 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 7 lira artarak 492 lirayı buldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama Şubat'ta önceki aya göre 147 lira artarak 1.221 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 114 lira artarak 558 liraya çıktı.

Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Şubat ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 540 lira, yetişkin kadın için 4 bin 349 lira, çocuk için 3 bin 158 lira ve genç için de 5 bin 927 lira oldu.

Açlık sınırı bu yılın ilk iki aylık döneminde ise toplam 2 bin 490 lira artış kaydetti.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da şubatta 33 bin 402 liraya kadar tırmandı.

YOKSULLUK SINIRI (TL)

2023

2024

Değişim (TL)

Şubat

Aralık

Ocak

Şubat

Aylık

İki Aylık

Yıllık

AÇLIK SINIRI

10.259

16.483

17.442

18.973

1.531

2.490

8.714

-Yetişkin Erkek

2.995

4.813

5.093

5.540

447

727

2.545

-Yetişkin Kadın

2.351

3.778

3.998

4.349

351

571

1.998

-Çocuk

1.707

2.743

2.903

3.158

255

415

1.451

-Genç

3.205

5.149

5.449

5.927

478

778

2.722

GIDA DIŞI HARAMALAR

18.304

30.354

31.053

33.402

2.349

3.048

15.098

YOKSULLUK SINIRI

28.563

46.837

48.495

52.375

3.880

5.538

23.812

Şubatta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 555 liraya inerken, barınma (kira dahil) harcamaları 7 bin 414 liraya çıktı, ev eşyası harcamaları 4 bin 395 lira, sağlık harcamaları 1.548 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 10 bin 40 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları 1.128 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 1.103 liraya, eğitim harcamaları 708 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 568 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 1.943 liraya çıktı. Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki aylık dönemde 3 bin 48 lira artış gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise şubatta 3 bin 880 lira daha artarak 52 bin 375 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında yılın ilk iki ayındaki artış ise 5 bin 538 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti."

Kaynak: ANKA / Güncel

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