Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Hint askerler İstanbul'da anıldı

Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Hindistan askerleri, Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince, 78. Hindistan Ordu Günü dolayısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nın Gelibolu harekatında yaşamını yitiren Hint askerler için mezarlıkta yer alan anıtta tören düzenlendi.

Törene, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, İngiliz Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu (CWGC) Ülke Müdürü Burak Gündoğan ve Türkiye'de yaşayan Hint vatandaşları katıldı.

Programda, İngiliz kuvvetlerinin bir parçası olarak katıldıkları Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Hindistan ordusunda görevli askerlerin anısına yapılan anıta çelenk konuldu.

Burada konuşan Büyükelçi Pardeshi, "1919-1920 yılları arasında, Hindistan'dan 1,3 milyon asker Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Bağımsız bir ülke değildik, İngiliz İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydık ancak Hint askerlerinin katkısı öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Gelibolu'da yaklaşık 2 bin Hint askeri hayatını kaybetti"

Çelenk koyma töreninin ardından bir otelde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale ve Gelibolu ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Pardeshi, Gelibolu harekatının Hint askerlerinin katıldığı en zorlu harekatlardan biri olduğunu dile getirdi.

Hindistan'ın Birinci Dünya Savaşı'na 1,3 milyondan fazla askerle katıldığını ve yaklaşık 74 bin kayıp verdiğini belirten Pardeshi, "Gelibolu Savaşı'nda toplamda yaklaşık 15 bin Hint askeri yer aldı ve bunların yaklaşık 2 bini hayatını kaybetti. Benzer sayıda asker de ağır yaralandı." dedi.

Pardeshi, Gelibolu'nun Hindistan açısından da tarihsel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

"Askerlerin hatırası için bir anıt yapılmasını destekleriz"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 110 yıl önce Gelibolu topraklarında büyük bir savaş yaşandığını ve bittiğini, bölgenin artık barış ve huzurun toprakları olduğunu ifade etti.

Savaşta hayatını kaybeden Hindistan askerlerinin Mehmetçik'le burada bir arada yattığını kaydeden Kaşdemir, "Eğer Hindistan ve Türkiye uygun görür, anlaşırlarsa o askerlerin hatırası için bir anıt yapılmasını da biz destekleriz." diye konuştu.

CWGC Ülke Müdürü Burak Gündoğan ise Gelibolu'nun Hint askerleri için en zorlu cephelerden biri olduğuna değinerek, İngiliz Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu olarak iki dünya savaşında hayatını kaybeden askerlerin hatırasını yaşatmanın kendilerine emanet edilen temel bir sorumluluk olduğunu anlattı.

Tarihçi Kenan Çelik de Çanakkale'de savaşan Hint askerlerinin büyük bölümünün Pencap bölgesinden geldiğini, bu askerlerin savaşın en zorlu cephelerinde görev yaptığını aktardı.