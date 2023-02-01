Bir kolejin öğrencilerden kayıt için 240 bin lira isterken öğretmenlere asgari ücret maaş vermesi gündem oldu

Bir kolejin öğretmenlere verdiği maaş sosyal medyada gündem oldu. Kolejin velilerden kayıt için 120 bin veya 240 bin TL arasında değişen paralar isterken öğretmenlere verdiği maaşın asgari ücret olduğu ortaya çıktı.

2022 yılında asgari ücrete %54,66 oranında zam yapıldı. Özel sektörde de gözler zam oranlarına çevrildi. Bir kolejin öğretmenlerine verdiği maaşta oldukça gündem oldu.

ÖĞRETMENLERE ASGARİ ÜCRET VERİLİYOR

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda kayıt için velilerden yüklü miktarda para istenirken, öğretmenlerin maaşlarının ise 8500 TL olduğunu gösterdi. Paylaşımlardan sonra ise koleje karşı büyük bir tepki oluştu.

Bir kişi ise "5. sınıf kayıt işlemleri için benden istedikleri" diyerek bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda kayıt ücretinin 240 bin TL olduğu gözüküyor.

KOLEJE TEPKİLER BÜYÜK

Sosyal medyada ise koleje karı tepkiler geldi. Twitter'da, "Prestijli görünen kurumların yönetimi işler açısı" "Veliler! Yıllık yüzbinlerce lira para verdiğiniz okullarda öğretmenler asgari ücret alıyor!" yorumları yapıldı.

İşte o tepkilerden bazıları;











