Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sabah Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan haber de Ege'den geldi. AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de art arda korkutan sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 67 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

BİR KORKUTAN DEPREM DE EGE DENİZİ'NDE

Dakikalar sonra ise bir endişe yaratan haber de Ege'den geldi. AFAD'ın son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE BÜYÜK PANİK YARATTI

12.61 km derinlikte oluşan sarsıntı Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de endişeye neden oldu.

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMelih İnce:

faiz yaygınlaştı, zina kolaylaştı, evlilik ve aile kavramı kötüleniyor. dün gece hapiste olması gereken suçluların sokağa salınması kararlaştırıldı. daha çook deprem olur

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Allah korusun bugünlerde çok sallanıyoruz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kurban Bayramında parasını faize atan süslümanlar yüzünden oluyor bunlar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKablobükücü:

Yerle yeksan olmasak bari

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Rabbim kışları UZATTI akıllanmadık iki ay yaz var o da yangın deprem Allah sonumuzu hayretsin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama

Aşkını 3 kelimeyle haykırdı! Özçivit'ten Evcen'e romantik kutlama
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.