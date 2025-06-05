Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sabah Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir korkutan haber de Ege'den geldi. AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de art arda korkutan sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.
ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM
Sabah saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 67 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı büyük paniğe neden oldu.
BİR KORKUTAN DEPREM DE EGE DENİZİ'NDE
Dakikalar sonra ise bir endişe yaratan haber de Ege'den geldi. AFAD'ın son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE BÜYÜK PANİK YARATTI
12.61 km derinlikte oluşan sarsıntı Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de endişeye neden oldu.