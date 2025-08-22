Bir Anadolu Şenliği Hakkari'de Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği" ilk durağı olan Hakkari'de başladı.

Hakkari'yi baştan sona bir kültür sahnesine çevirmeyi amaçlayan şenlik, 4 Eylül'e kadar şehir merkezinden Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik ilçesine kadar uzanacak.

Program açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Bir Anadolu Şenliği"nde Hakkari'nin tüm güzelliklerinin deneyimlendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir ay önce Hakkari'yi gezdiğini ve turizm potansiyelinden oldukça etkilendiğini aktaran Alparslan, şenliğin iki hafta boyunca Hakkari'nin yanı sıra Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Alparslan, şenliğin kültür sanat şölenine dönüşeceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şenlik, hem Türkiye'mizin hem de bölgenin daha iyi tanıtımı adına, bölgedeki huzurun, güvenin zirvede olduğunun bir göstergesi olarak da insanlarımızla, sanatçılarımızı ve kültürü buluşturduğumuz bir program haline gelmiş olacak. Sinemadan konserlere, Devlet Tiyatrosu'ndan opera ve baleye kadar kültür sanat programları hayata geçirilecek. Yine gezici kütüphanelerimiz, her yaştan okur kesimine ulaşacak. Burada birlik ve beraberliğe de özel bir vurgu yapıyoruz. Şenlik, bölge turizminin gelişmesi daha fazla tanınması açısından da güzel bir mecra. Bakan'ımızın başlatmış olduğu bu programın hayırlara bereketlere vesile olmasını diliyorum."

"Kış ayrı güzel, yazı ayrı güzel"

Hakkari Valisi Ali Çelik ise şehirde 2 alanın turizm bölgesi olarak ilan edildiğini söyleyerek, "Özellikle kış turizm potansiyelinin olduğu alanlar, ileriye dönük olarak planlama ve çalışma aşamasının içine alındı. İkinci aşama da 'Bir Anadolu Şenliği'nin planlamasıydı. Şenliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmasında Hakkari'nin doğasından ve insanından bahseden Çelik, "Hakkari huzurun, dağların, kardeşliğin sevginin şehri. Burada herkes kalbinin üzerine elini koyarak birbirlerini selamlıyor. Buradan hepinizi kalben selamlıyoruz. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Gerçekten bu güzel coğrafya, dağcılıktan kampçılığa, trekkingden inanç turizmine kadar birçok turizm potansiyelini barındırıyor. Hakkari'nin kışı ve yazı ayrı güzel." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Hakkari halkının zorluklara rağmen kardeşlik, dayanışma ve birlik içinde olmayı benimsediğini belirterek, kentin daha güçlü bir geleceğe sahip olacağına inandığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle de turizmin, bölgedeki istihdam sorununa çözüm üretecek önemli bir dinamik olacağının altını çizen Ali Çelik, "Hakkari'miz de inşallah turizm potansiyeliyle öne çıkacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kendini gösterecek." diye konuştu.

"Bir Anadolu Şenliği" hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği", 5 farklı şehirde hayata geçiriliyor.

Şenlik Hakkari'nin ardından sırasıyla 5-11 Eylül'de Tunceli, 12-18 Eylül'de Şırnak, 19-25 Eylül'de Bingöl ve 22-28 Eylül Bitlis'te yapılacak.

Eski Belediye Alanı'ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum, Yüksekova Stadyumu'nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak.

Hakkari'de Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesinin özel etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü, sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla çocuklarla buluşacak. Bursa Devlet Tiyatrosunun "Harikalar Mutfağı" ve İzmir Devlet Tiyatrosunun "Orfin'in Müzik Kutusu" oyunları ise minik izleyicileri ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, sinema tırı ve gezici kütüphane de şenlikte olacak. Ayrıca Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Yeşilçam", Ankara Devlet Tiyatrosunun ise "Eyvah Nadir" oyunu şenlikte sahnelenecek.